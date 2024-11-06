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3 plantas medicinais para equilibrar os doshas

3 plantas medicinais para equilibrar os doshas

Especialista ensina como usá-las no preparo de chás para melhorar o bem-estar

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 15:36

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 nov 2024 às 15:36
Chás ajudam a equilibrar os doshas (Imagem: Ricky_herawan | Shutterstock)
Chás ajudam a equilibrar os doshas (Imagem: Ricky_herawan | Shutterstock) Crédito:
Uma pesquisa conduzida pela ABESO, Merck Brasil e IPEC revelou que 70% dos brasileiros já experimentaram fome emocional. Entre os participantes, 64% associaram o excesso de comida com a ansiedade e o estresse, 60% admitiram consumir chocolates, pizzas e outros alimentos calóricos quando estão estressados ou de mau-humor, e 66% relataram desejos incontroláveis por doces e frituras. Esses resultados, obtidos com mais de 2.500 entrevistados, mostram como as emoções influenciam diretamente as escolhas alimentares.
Ana Volpon, especialista em bem-estar por meio da neurociência, psicologia positiva e ayurveda e autora do livro ‘Autenticidade – O melhor tempero da vida’, esclarece que há relação direta entre alimentos e emoções. “Um exemplo clássico é o café, estimulante capaz de mudar como estamos nos sentindo, deixando pessoas mais agitadas e eventualmente até eufóricas”, lembra. “Além de alimentar o corpo, cada ingrediente pode trazer emoções e nutrir nosso estado de espírito, estimulando ou acalmando”, detalha.

Como o dosha influencia nossa vida?

Na medicina ayurvédica , um dosha é uma combinação dos cinco elementos fundamentais (terra, água, fogo, ar e espaço) que se manifesta como três tipos de energia biológica no corpo e na mente: Vata (ar e espaço), Pitta (fogo e água) e Kapha (terra e água). Cada pessoa tem uma composição única desses doshas, que define sua constituição física e mental. 

Papel da alimentação na saúde física e mental

Dentro deste conceito, cada alimento é classificado de acordo com seu efeito sobre o corpo e a mente, com base nos doshas. Alimentos sattvicos, por exemplo, trazem harmonia e equilíbrio, beneficiando tanto a saúde física quanto a mental. Por outro lado, alimentos rajásicos podem causar agitação mental e física, levando a sentimentos de ansiedade e estresse.
Eles são geralmente processados, ricos em açúcar e sal, e podem desencadear reações emocionais intensas. Já os alimentos tamásicos, que são pesados e gordurosos, podem levar à preguiça, letargia e ganho de peso, afetando negativamente a energia e o bem-estar.
Os chás ajudam a alimentar os doshas (Imagem: Flávia Vitória | Divulgação)
Os chás ajudam a alimentar os doshas (Imagem: Flávia Vitória | Divulgação) Crédito:

Plantas para equilibrar os doshas e melhorar a harmonia da casa

Segundo a especialista Ana Volpon, “conhecer o próprio dosha é essencial para saber quais alimentos trarão mais benefícios em termos de saúde e de emoções positivas”. Para isso, ela ensina como usar 3 plantas medicinais poderosas.
“Sugiro um chá tri-dosha, capaz de trazer bem-estar aos três doshas e ainda deixar o ambiente todo da casa com aromas agradáveis e refrescantes, ajudando nessa sensação de bem-estar”, recomenda Ana Volpon.
Veja abaixo as plantas recomendadas pela especialista para equilibrar os doshas! 

1. Coentro

Ele é conhecido por equilibrar os três doshas: Vata, Pitta e Kapha. Para o dosha Vata, o coentro ajuda a melhorar a digestão e aliviar gases e cólicas, proporcionando uma sensação de conforto e alívio. Para o dosha Pitta, suas propriedades refrescantes e amargas ajudam a acalmar a mente e reduzir a inflamação, promovendo uma sensação de calma e equilíbrio. Já para o dosha Kapha, o coentro estimula a digestão e aumenta o fogo digestivo, ajudando a combater a sensação de letargia e ganho de peso.

2. Cominho

O cominho equilibra os doshas Vata e Kapha, estimulando a digestão e ajudando a reduzir gases e inchaços, o que alivia desconfortos abdominais. Sua capacidade de aquecer e aumentar o fogo digestivo (agni) o torna excelente para combater a letargia e aumentar a energia e o vigor. Para o dosha Pitta, embora seu uso deva ser moderado devido ao efeito aquecedor, ele ainda pode ser benéfico em quantidades controladas, auxiliando na digestão sem exacerbar o calor interno.
A erva-doce ajuda a equilibrar os 3 doshas (Imagem: Halil ibrahim mescio | Shutterstock)
A erva-doce ajuda a equilibrar os 3 doshas (Imagem: Halil ibrahim mescio | Shutterstock) Crédito:

3. Erva-Doce

Conhecida por equilibrar os três doshas (Vata, Pitta e Kapha), a erva-doce é especialmente benéfica para Vata e Pitta. Ajuda a melhorar a digestão, reduzindo gases e inchaços, o que proporciona uma sensação de alívio e conforto. Suas propriedades carminativas e anti-inflamatórias ajudam a acalmar o trato digestivo e a promover uma digestão saudável. 

Receita de chá digestivo natural Tri-Dosha

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de sementes de coentro
  • 1 colher de sopa de sementes de cominho
  • 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
  • 1 litro de água filtrada ou natural

Modo de preparo

Em uma frigideira seca, aqueça as sementes de coentro, cominho e erva-doce em fogo médio por alguns minutos, mexendo constantemente. Isso ajudará a liberar os aromas e os óleos essenciais das sementes. Após, coloque as sementes em uma panela com a água e leve ao fogo até ferver. Desligar o fogo e tampe a panela por alguns minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Por Mariana Paker

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