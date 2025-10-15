Se cuida

10 dicas para proteger as crianças da gripe na primavera

Veja como alguns cuidados básicos são importantes para prevenir a doença

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:33

A gripe em crianças é comum durante a primavera Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Na primavera, há um aumento nos casos de gripe (influenza) em crianças. Isso porque há uma conjunção de fatores que favorecem a disseminação dos vírus respiratórios: tempo seco, mudanças bruscas de temperatura e o contato intenso entre as crianças nas escolas e atividades em grupo.

“Esta época do ano (setembro e outubro) representa um segundo pico de incidência da doença, menor do que o registrado no outono, mas ainda preocupante”, explica a Dra. Luciana Becker Mau, infectologista pediátrica do Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or.

Sintomas da gripe em crianças

A gripe é uma infecção viral aguda das vias respiratórias, causada pelos vírus influenza, e pode provocar sintomas como febre, tosse, dor no corpo, cansaço e congestão nasal. Embora muitos casos sejam leves, é importante redobrar a atenção aos sinais de alerta.

“Os pais devem procurar atendimento médico se a criança apresentar queda do estado geral mesmo após o uso de medicamentos, dificuldade para respirar ou febre persistente por mais de três dias”, orienta a Dra. Luciana Becker Mau.

Cuidados básicos, como a vacinação, ajudam a proteger as crianças da gripe Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Prevenindo a gripe em crianças

A prevenção é a principal forma de conter a propagação da influenza e de outras infecções respiratórias . “A gripe pode parecer simples, mas, principalmente em crianças pequenas, pode evoluir rapidamente. Cuidar da higiene, do isolamento e da vacinação é essencial”, ressalta a infectologista do Vila Nova Star.

Abaixo, a especialista destaca algumas medidas fundamentais para proteger as crianças da gripe:

Evite enviar crianças doentes à escola, para reduzir o contágio entre colegas;

Higienize as mãos com frequência, utilizando água e sabão ou álcool em gel;

Pratique a etiqueta respiratória: use máscara e cubra o rosto ao tossir ou espirrar;

Mantenha os ambientes ventilados, abrindo janelas e evitando locais fechados ou com aglomeração;

Limpe regularmente brinquedos e objetos de uso compartilhado;

Garanta boa hidratação, oferecendo água e líquidos com frequência;

Incentive uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e proteínas;

Proteja a criança das mudanças bruscas de temperatura, mantendo-a agasalhada em dias frios e evitando exposição prolongada ao ar seco;

Evite automedicação e procure orientação médica ao perceber sinais de agravamento, principalmente em crianças pequenas ou com doenças crônicas;

Mantenha a vacinação em dia.

“A vacina é uma das principais formas de proteção contra a gripe e suas complicações. Vale lembrar que está em andamento uma campanha nacional de multivacinação, que é uma ótima oportunidade para atualizar a caderneta vacinal das crianças e protegê-las de diversas doenças”, reforça Flávia Foronda, coordenadora médica da Pediatria Star.

Por Samara Meni

