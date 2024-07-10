Veja os benefícios do alongamento para a saúde

Segundo o profissional, com 15 minutos de alongamento por dia é possível melhorar a mobilidade e ter uma amplitude de movimento , ganhando mais qualidade de vida e bem-estar. Para isso, existem vários tipos de alongamentos, incluindo os estáticos, em que se mantém uma posição fixa por um período, e os dinâmicos, que envolvem movimentos controlados que levam os músculos até os seus limites de alongamento.