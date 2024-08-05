Veja como prevenir a desidratação no inverno

Quando a ingestão oral de líquidos não é suficiente, o soro hospitalar pode ser necessário para fornecer a quantidade adequada de líquidos e eletrólitos em casos mais graves de desidratação. “O soro hospitalar é fundamental, pois não apenas hidrata o paciente, mas também é parte crucial no tratamento do choque hipovolêmico, que ocorre quando há uma grande perda de líquidos”, informa a médica.