Veja como o inverno pode causar depressão em algumas pessoas

No que diz respeito à prevenção, existem diversas medidas capazes de auxiliar os pacientes, como passar mais tempo ao ar livre durante o dia, mesmo nos meses de inverno. Isso pode maximizar a exposição à luz solar natural, o que ajuda a regular os padrões de sono e humor. Para quem não tem essa possibilidade, por conta da rotina de trabalho, por exemplo, uma opção pode ser a fototerapia.