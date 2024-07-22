Veja como adequar os níveis de gordura e massa muscular

Estudos mostram que a composição corporal é um indicador mais preciso de saúde e longevidade do que o Índice de Massa Corporal (IMC) isoladamente. A massa muscular está associada a uma série de benefícios, incluindo aumento da taxa metabólica basal, melhor controle da glicose e maior força e resistência física. Por outro lado, a gordura corporal, especialmente a gordura visceral, está associada a riscos aumentados de doenças metabólicas, cardiovasculares e até alguns tipos de câncer.