10 atividades benéficas para crianças autistas nas férias

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurodesenvolvimental que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social. As características do autismo podem variar amplamente, mas frequentemente incluem dificuldades na comunicação verbal e não verbal, interesses restritos e comportamentos repetitivos.
Crianças autistas podem enfrentar desafios na socialização e na adaptação a novas situações. As férias escolares, por exemplo, podem impactá-las significativamente, uma vez que altera a rotina delas e reduz a previsibilidade. Por isso, Damião Silva, psicólogo especialista em crianças autistas e com superdotação, compartilha 10 hábitos saudáveis que podem ser desenvolvidos durante esse período para ajudá-las. Confira!
1. Rotina estruturada
Manter uma rotina diária , mesmo nas férias, proporciona um senso de segurança e previsibilidade. Estabeleça horários fixos para refeições, atividades e momentos de descanso.
2. Atividades físicas
Incentivar a prática de atividades físicas regulares, como caminhadas, natação ou jogos ao ar livre, ajuda a melhorar a coordenação motora, a saúde física e a liberar energia.
3. Alimentação saudável
Introduza uma alimentação balanceada, rica em frutas, vegetais e proteínas. Evite alimentos processados e com alto teor de açúcar, que podem afetar o comportamento e o humor.
4. Leitura e contação de história
Estimule o hábito da leitura e da contação de histórias para melhorar a linguagem, a comunicação e a imaginação da criança. Escolha livros que sejam do interesse dela e que tenham temas apropriados.
5. Atividades sensoriais
Inclua atividades sensoriais que ajudem a regular o sistema sensorial da criança, como brincadeiras com areia, água, massinha de modelar ou pinturas.
6. Interação social
Organize encontros com amigos ou familiares para promover a socialização. Essas interações são importantes para desenvolver habilidades sociais e a capacidade de lidar com diferentes situações sociais.
7. Jogos educativos
Utilize jogos educativos que estimulem o raciocínio lógico, a memória e outras habilidades cognitivas. Existem muitas opções digitais e físicas projetadas especificamente para crianças com autismo.
8. Atividades artísticas
Incentive a participação em atividades artísticas, como desenho, pintura, música e dança, para ajudar na expressão emocional e na criatividade.
9. Tempo ao ar livre
Passe tempo ao ar livre, em contato com a natureza. Atividades como piqueniques, passeios em parques e visitas a zoológicos podem ser relaxantes e estimulantes ao mesmo tempo.
10. Terapias e atividades específicas
Continue com as terapias e atividades específicas que a criança já realiza, como terapia ocupacional, fonoaudiologia e musicoterapia . As férias são um ótimo momento para intensificar essas intervenções.
“Durante as férias, é essencial equilibrar o tempo de lazer com atividades que promovam o desenvolvimento e o bem-estar da criança”, afirma Damião Silva. “Com paciência e criatividade, é possível criar um ambiente enriquecedor e divertido para as crianças com autismo, ajudando-as a aproveitar ao máximo esse período”, finaliza.