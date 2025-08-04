Veja 7 alimentos ricos em proteínas para comer todos os dias

O salmão é rico em proteína de alto valor biológico Crédito: Shutterstock

Seja para quem busca ganhar massa muscular, melhorar a saciedade ou simplesmente manter uma alimentação equilibrada, as proteínas são nutrientes fundamentais no cardápio diário. Mas, afinal, você sabe o que são as proteínas e por que elas merecem tanta atenção?

As proteínas são macronutrientes formados por aminoácidos, que desempenham funções essenciais no organismo — desde a construção dos músculos até a formação de enzimas, anticorpos e hormônios. Segundo o nutricionista Bruno Reisen, "elas funcionam como elementos construtores do nosso corpo, sendo fundamentais para formar e manter os músculos, os órgãos, a pele, o cabelo e diversas outras estruturas".

O Bruno Reisen explica os benefícios de consumir as proteínas Crédito: Acervo pessoal

Sem proteínas, o corpo não consegue crescer, se recuperar ou funcionar corretamente Bruno Reisen - Nutricionistya

O consumo adequado de proteínas está relacionado à manutenção da saúde muscular, à regulação do sistema imunológico e à sensação de saciedade, o que também contribui para o controle do peso. "Refeições ricas em proteínas aumentam a sensação de saciedade, auxiliando no controle da fome, além de ajudar a reduzir a velocidade de absorção dos carboidratos, promovendo melhor controle do açúcar no sangue, especialmente importante em pessoas com resistência à insulina ou diabetes", frisou Bruno.

Além disso, o consumo de proteínas previne a sarcopenia, perda progressiva e generalizada de massa e força muscular, associada ao envelhecimento e que pode levar à perda de independência e aumentar o risco de quedas e fraturas.

A quantidade ideal de proteína para ingerir diariamente varia conforme o peso, a idade, o sexo, o nível de atividade física e o objetivo de cada indivíduo, mas a média gira em torno de 0,8 a 1g por quilo corporal. Para a nutricionista Maria Eduarda Pereira, assim como tudo no nosso corpo, a quantidade ideal vai variar de acordo com cada indivíduo. "Depende da rotina, se ela apresenta alguma comorbidade ou não, a idade, entre outros fatores. Para pessoas que praticam atividade física regular essa quantidade pode variar entre 1,2 a 2 g/kg/dia".

O tipo de exercício, a intensidade e a frequência também influenciam, por isso é tão importante que cada pessoa seja avaliada individualmente Maria Eduarda Pereira - Nutricionista

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