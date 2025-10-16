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Tempo chuvoso? Veja como manter a rotina de treinos

Atividades físicas ao ar livre podem ser benéficas mesmo em dias chuvosos, desde que sejam adotados cuidados para evitar lesões e problemas de saúde

Publicado em 16 de Outubro de 2025 às 09:01

Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 

16 out 2025 às 09:01
A corrida de rua é um dos esportes que mais cresce
A corrida de rua é um dos esportes que mais cresce Crédito: Shutterstock
Com a previsão de chuva para os próximos dias, muita gente se pergunta se é seguro manter a rotina de atividades físicas ao ar livre. A boa notícia é que o tempo instável, apesar de ser um complicador em alguns casos, não precisa ser um obstáculo, desde que o exercício seja feito com atenção e alguns cuidados.
Para o educador físico Maycon Alves, o clima pode até ser favorável. “Com a temperatura mais agradável, o desempenho pode ser melhor e pode haver até mais produção de endorfina. Há também uma sensação de superação, que fortalece a disciplina e a mentalidade do praticante. Além disso, ruas e parques costumam ficar mais vazios, então se esse era um impedimento, há mais espaço para as práticas". 
No entanto, há um alerta para a segurança.
  • Evite pisos molhados e escorregadios, para prevenir quedas e lesões.

  • Use roupas adequadas para não ficar encharcado e resfriar o corpo.

  • Tenha atenção redobrada à visibilidade reduzida.

  • Faça um bom aquecimento antes e não permaneça muito tempo molhado após o treino, caso fique na chuva.
No que se refere ao calçado ideal para praticar atividades físicas na chuva, o personal trainer frisa a importância de não utilizar aqueles com solado gasto ou muito liso. “Tênis emborrachados, antiderrapantes e com boa aderência reduzem o risco de escorregões e quedas. Se possível, tenha um par específico para dias chuvosos”, disse.

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O look ideal para a ocasião segue a mesma lógica: use peças mais leves e de secagem rápida, como um corta-vento, e evite roupas de algodão que absorvem a água e esfriam o corpo.
O aquecimento também é parte importante do processo. Músculos 'frios' estão propensos a lesões, por isso é importante preparar o corpo para o esforço físico. E não vale dispensar a hidratação, mesmo em dias mais frios e chuvosos, já que o corpo continua perdendo líquidos pelo suor.
Segundo a educadora física Bárbara Souza, o cuidado precisa ser redobrado para atividades físicas aquáticas. "Mesmo que os praticantes já estejam molhados, o risco aumenta com chuva forte ou tempestades. O ideal é não entrar no mar ou piscina se estiver chovendo ou com risco de raios", frisou.
É importante estar atento também ao aumento das correntes marítimas e mudanças na visibilidade no local.
Bárbara Souza é personal trainer
O personal trainer Bárbara Souza dá dicas para o treino em dias de chuva  Crédito: Acervo pessoal
Após o treino recomendo tomar banho morno para estabilizar a temperatura corporal e evitar resfriados, e claro, trocar as roupas molhadas
Bárbara Souza - Educadora física
Ainda segundo Bárbara, o importante é se movimentar, mesmo que em casa. Ela indica exercícios com o próprio peso corporal, como agachamentos, flexões e prancha, exercícios de mobilidade e abdominais, por exemplo.

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