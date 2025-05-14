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Luto gestacional

Tati Machado: entenda o que acontece com a produção de leite materno após a perda de bebê

Em casos de óbito fetal, a produção de leite pode ocorrer normalmente. Isso acontece porque a estimulação hormonal para a lactação não depende da sobrevivência do bebê, mas sim do término da gestação

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 19:12

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

14 mai 2025 às 19:12
Tati Machado
Tati Machado perdeu o bebê que estava esperando Crédito: Reprodução @tatimachado
A apresentadora Tati Machado revelou que perdeu o bebê que estava esperando. Grávida de 33 semanas, ela deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final.
"Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", diz parte da nota. Tati Machado precisou passar por trabalho de parto e está sob cuidados. 
A ginecologista obstetra Anna Bimbato, da Bluzz Saúde, diz que o luto gestacional provoca uma ruptura abrupta no processo fisiológico e emocional da gestação. "Mesmo sem o nascimento de um bebê vivo, o organismo materno passa por alterações similares às do puerpério. Há uma queda repentina nos níveis de estrogênio e progesterona, além da liberação de ocitocina e prolactina, que podem estimular a lactação". Emocionalmente, a mulher pode experimentar a tristeza profunda, o choque, a culpa, a raiva e a ansiedade, emoções que se sobrepõem ao processo fisiológico da maternidade sem o bebê.

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A médica diz que mesmo em casos de óbito fetal, a produção de leite pode ocorrer normalmente. "Isso acontece porque a estimulação hormonal para a lactação (principalmente a prolactina e a ocitocina) não depende da sobrevivência do bebê, mas sim do término da gestação". 
Anna Carolina Bimbato
Anna Carolina Bimbato explica sobre a produção de leite na gestação  Crédito: Divulgação Anna Carolina Bimbato
A produção de leite tende a diminuir naturalmente entre sete e 14 dias após o parto, desde que não haja estímulo de sucção ou ordenha. No entanto, esse tempo pode variar de mulher para mulher.
Anna Bimbato - Ginecologista obstetra

Acolhimento

É comum que as mamas fiquem inchadas e endurecidas, doloridas, com sensação de peso e desconforto, e em alguns casos, pode ocorrer febre baixa. A médica conta que em alguns casos, medicamentos podem ser prescritos para aliviar o desconforto e prevenir complicações. "As opções incluem analgésicos e anti-inflamatórios para controle da dor e inibidores da lactação, principalmente quando o desconforto é intenso ou há risco de mastite. Compressas frias, sutiã firme e abstinência de estímulo também são orientações comuns", diz Anna Bimbato. 
Com toda a situação, é preciso acolhimento e apoio de uma equipe multidisciplinar para a mulher. "Ao ver o leite descer e sentir o corpo se comportando como se o bebê estivesse vivo pode ser um gatilho doloroso e traumático, reforçando o vazio e o luto. Essa experiência pode ser sentida como uma segunda perda", conta a médica.

A equipe multidisciplinar vai trabalhar as seguintes questões:

É muito importante o apoio de uma equipe multidisciplinar: obstetra, enfermeira obstétrica, psicóloga e, em alguns casos, psiquiatra. Essa equipe vai trabalhar as seguintes questões:

Validar o luto;

 Ajudar a mulher a lidar com a culpa e a dor;

 Evitar o isolamento;

 Prevenir o desenvolvimento de transtornos como depressão pós-parto ou transtorno de estresse pós-traumático.

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