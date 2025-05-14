Tati Machado: entenda o que acontece com a produção de leite materno após a perda de bebê

É muito importante o apoio de uma equipe multidisciplinar: obstetra, enfermeira obstétrica, psicóloga e, em alguns casos, psiquiatra. Essa equipe vai trabalhar as seguintes questões:



Validar o luto;

Ajudar a mulher a lidar com a culpa e a dor;

Evitar o isolamento;

Prevenir o desenvolvimento de transtornos como depressão pós-parto ou transtorno de estresse pós-traumático.

