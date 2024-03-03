AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Saúde alerta sobre cuidados para prevenir câncer de pênis
Cuidados

Saúde alerta sobre cuidados para prevenir câncer de pênis

A doença é caracterizada por ferida que não cicatriza, secreção com forte odor, espessamento ou mudança de cor na pele da glande

Publicado em 03 de Março de 2024 às 09:00

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 mar 2024 às 09:00
câncer de pênis
Estar atento a qualquer ferida que não cicatriza é fundamental Crédito: Shutterstock
Para finalizar o mês da Campanha de Prevenção ao Câncer de Pênis, o Ministério da Saúde em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia emitiu uma nota técnica com orientações para a prevenção e o cuidado integral da doença.
O câncer de pênis é caracterizado por ferida que não cicatriza; secreção com forte odor; espessamento ou mudança de cor na pele da glande (cabeça do pênis) e presença de nódulos na virilha.
“O câncer de pênis é uma doença mutiladora e que pode ser prevenida com hábitos simples. Estar atento a qualquer ferida que não cicatriza é fundamental”, disse o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Luiz Otávio Torres.
Números do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) do Ministério da Saúde apontam que nos últimos 10 anos o país atingiu a média de 645 pênis amputados por ano. Os últimos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde mostram que de 2012 a novembro de 2022 foram registrados mais de 21 mil casos de câncer de pênis no país.
De acordo com o Atlas de Mortalidade do Instituto Nacional de Câncer (Inca), de 2011 a 2021 foram registradas 4.592 mortes em razão do câncer de pênis. Em 2021 (último ano com dados disponíveis no sistema), foram contabilizadas 478 mortes. A faixa mais atingida é de 60 a 69 anos de idade.

Veja Também

7 benefícios das amêndoas para a saúde

Alzheimer: entenda o que é o comprometimento cognitivo leve

Refrescantes: 10 perfumes ideais para usar no verão

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câncer Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tartaruga-cabeçuda é encontrada a dois quarteirões do mar em praia de Anchieta
Tartaruga se desorienta após desova e vai parar longe do mar em Anchieta
Acidente ocorreu na Rua Cecília Meireles, no bairro São José.
Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Linhares
Imagem de destaque
Raphinha volta à Seleção e marca gol: a história da família que já contribuiu com dois jogadores para o Brasil em Copas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados