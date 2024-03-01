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Rica em nutrientes

7 benefícios das amêndoas para a saúde

Além de deliciosas, essas sementes favorecem o funcionamento do corpo de várias maneiras

Publicado em 01 de Março de 2024 às 16:31

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 mar 2024 às 16:31
Imagem Edicase Brasil
As amêndoas oferecem uma combinação de sabor e saúde Crédito: kuvona | Shutterstock
As amêndoas são sementes comestíveis que se originam do fruto da amendoeira, nativa do Oriente Médio e do sul da Ásia e cultivada em várias regiões do mundo. Estas pequenas maravilhas da natureza não são apenas um lanche saboroso, mas também uma fonte rica em nutrientes essenciais que podem impulsionar o bem-estar de maneiras surpreendentes.
Confira, a seguir, 7 benefícios do consumo das amêndoas para a saúde!

1. Fonte de nutrientes essenciais

As amêndoas são repletas de nutrientes vitais, incluindo vitamina E, magnésio, potássio, fósforo, cálcio, e ácidos graxos saudáveis, como o ômega 3. Além disso, elas são uma boa fonte de proteína vegetal.

2. Proteção do coração

O consumo regular de amêndoas se associa a um menor risco de doenças cardíacas. “Elas regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL ( colesterol ruim ) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudável”, explica a nutricionista Natália Colombo.

3. Regulação do açúcar no sangue

A ingestão de amêndoas pode ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2. Seu baixo índice glicêmico e alto teor de fibras retardam a absorção de açúcar, evitando picos e quedas repentinas nos níveis de glicose.
Imagem Edicase Brasil
O consumo de amêndoas pode ajudar na perda de peso  Crédito: ViDI Studio | Shutterstock

4. Controle do peso

Apesar de seu teor calórico relativamente alto, as amêndoas são capazes de favorecer a perda de peso. “Possuem grande quantidade de nutrientes que provocam saciedade, são antioxidantes e ajudam a manter o nível de glicose estável, auxiliando o processo da queima de gordura”, explica a nutricionista Nathalia Bungenstab Sales.

5. Melhora da saúde cerebral

Os antioxidantes presentes nas amêndoas ajudam a proteger as células cerebrais do estresse oxidativo, ajudando a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Além disso, o magnésio e as vitaminas do complexo B promovem a função cognitiva saudável.

6. Combate à prisão de ventre

As amêndoas são uma excelente fonte de fibras, essenciais para a saúde digestiva. O consumo regular promove a regularidade intestinal e previne a constipação. “As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

7. Pele radiante

A vitamina E desse alimento é conhecida por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a manter a pele saudável e radiante. Dessa forma, adicionar amêndoas à dieta pode ajudar a combater os danos causados pelos radicais livres e a promover uma pele mais jovem e hidratada.

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