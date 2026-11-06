Pouco espaço em casa? Veja como aproveitar melhor os ambientes sem abrir mão do conforto

O aproveitamento de espaços em apartamentos e casas compactas começa no planejamento dos ambientes, antes da escolha dos móveis e dos revestimentos. A distribuição dos cômodos deve considerar os hábitos dos moradores, a circulação e o armazenamento de objetos. “O primeiro passo é um projeto pensado a partir do cotidiano do morador. O profissional deve analisar os hábitos e a quantidade de objetos”, afirma a arquiteta Sabrina Fidelis.