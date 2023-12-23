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Riscos

Natal aumenta probabilidade de fratura no pênis, mostra estudo

Possível explicação dos pesquisadores para a ocorrência desses casos seria o entusiasmo dos casais no período natalino

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2023 às 09:12
câncer de pênis
Pesquisadores descobriram que há um aumento nos casos de fratura peniana durante o Natal Crédito: Shutterstock
O período de Natal é associado à felicidade, festas e boa companhia. E é justamente nesse clima de “relaxamento” que muitos casais acabam aproveitando para dar uma apimentada na relação. Mas é preciso ter cuidado. Médicos da Universidade Ludwig Maximilian de Munique descobriram que há um aumento nos casos de fratura peniana nessa época.
O estudo, realizado entre 2005 e 2021, na Alemanha, examinou dados hospitalares de 3.421 homens que tiveram fraturas penianas. Entre os resultados, cerca de 40 fraturas de pênis foram registradas nos dias 24, 25 e 26 de dezembro - considerada época de Natal. Isso representou uma taxa diária de incidência de 7 a cada 10 dias, ou seja, de 0,78. Nos demais períodos do ano, essa taxa era de aproximadamente 0,54.
Uma possível explicação para a ocorrência desses casos seria o entusiasmo dos casais no período natalino. Segundo Nikolaos Pyrgides, urologista da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, as fraturas acontecem durante uma relação sexual mais intensa.
“Esta lesão tende a ocorrer durante o sexo selvagem – particularmente em posições onde você não está em contato visual direto com seu parceiro”, afirmou o líder da pesquisa.
“Se todos os dias fossem como o Natal, teriam ocorrido 43% mais fraturas penianas na Alemanha a partir de 2005”, afirmou Pyrgides, acrescentando que a idade média para sofrer esse tipo de lesão foi de 42 anos.
Pesquisadores descobriram que há um aumento nos casos de fratura peniana durante o Natal
Pesquisadores descobriram que há um aumento nos casos de fratura peniana durante o Natal Crédito: Pixabay
Os dados obtidos pelo estudo, no entanto, podem ter algumas falhas. De acordo com os pesquisadores, o resultado foi feito com base na admissão do paciente no hospital. A data da lesão pode ter ocorrido em outro dia. Apesar disso, Pyrgides reforça a importância de procurar um médico com urgência caso haja um indício de lesão.
“Se isso acontecer, você deve procurar o seu médico como uma emergência absoluta, porque se não for tratado poderá sofrer complicações a longo prazo”, afirmou.
Cabe ressaltar que, embora o pênis não seja um osso, é possível romper as regiões produtoras de ereção. Isso acontece por uma flexão forçada durante relações sexuais mais intensas. As fraturas geralmente são seguidas por um estalo e fortes dores.

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