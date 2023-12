Natal aumenta probabilidade de fratura no pênis, mostra estudo

Possível explicação dos pesquisadores para a ocorrência desses casos seria o entusiasmo dos casais no período natalino

Uma possível explicação para a ocorrência desses casos seria o entusiasmo dos casais no período natalino. Segundo Nikolaos Pyrgides, urologista da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, as fraturas acontecem durante uma relação sexual mais intensa.

Os dados obtidos pelo estudo, no entanto, podem ter algumas falhas. De acordo com os pesquisadores, o resultado foi feito com base na admissão do paciente no hospital. A data da lesão pode ter ocorrido em outro dia. Apesar disso, Pyrgides reforça a importância de procurar um médico com urgência caso haja um indício de lesão.