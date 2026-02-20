Queimadura de sol? Dermatologistas explicam quais produtos ajudam a salvar sua pele

A importância da hidratação
15 produtos para cuidar da pele no pós-sol
- Loção Hidratante Corporal, da Bio-Oil. Proporciona dupla ação, que nutre e hidrata imediatamente e cria uma barreira protetora que previne a desidratação. Conta com uma fórmula de 60% de ingredientes hidratantes e nutritivos, um blend de óleos e vitaminas que cuidam da pele. Sua textura é de fácil absorção. (COMPRE NA AMAZON)
- Hydro Boost Water Gel, de Neutrogena. Promove hidratação avançada por 48 horas em uma textura gel ultra-leve para uso diário, além de deixar a pele mais firme. Contém ácido hialurônico e fornece a hidratação esperada de uma loção espessa, em um creme gel ultra-leve para uso diário. (COMPRE NA AMAZON)
- Água Termal Spray, de Avène. Essa água termal calmante tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A fórmula natural reduz em até 64% a sensibilidade da pele. Mais alívio, hidratação e equilíbrio para todos os tipos de pele. (COMPRE NA AMAZON)
- Espuma de Limpeza Sense Skin, de Vizzela. Foi desenvolvida para proporcionar uma limpeza suave, eficaz e refrescante, removendo impurezas e o excesso de oleosidade. Com textura leve em espuma, o produto promove sensação de frescor imediato e mantém o equilíbrio natural da pele. É ideal para todos os tipos de pele, inclusive peles sensíveis. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Sérum Corporal com Niacinamida, de Dove. Promove hidratação profunda com textura leve e rápida absorção. A fórmula combina niacinamida, colágeno vegano e vitamina C para ajudar a uniformizar o tom, melhorar a textura e devolver luminosidade à pele. Com até 48 horas de hidratação regenerativa, promove uma pele visivelmente mais macia e radiante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Epidrat Intensivo, de Mantecorp Skincare. Ideal para o cuidado diário da pele, especialmente formulado para peles secas, extrassecas e sensíveis. Apresenta fórmula exclusiva com ceramidas, que proporcionam uma hidratação imediata e duradoura por até 48 horas, e ácido hialurônico, que penetra profundamente na pele, melhorando sua elasticidade e textura. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Vitamina C Toque Seco, de Garnier. Hidratante facial para peles mistas e oleosas com efeito antimanchas. Sua textura proporciona hidratação instantânea sem deixar a pele oleosa, com toque seco que dura até 8 horas. Enriquecido com Vitamina C, Ácido Hialurônico e Niacinamida, ele uniformiza o tom da pele, controla a oleosidade e hidrata sem pesar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Klaviê Clinical Loção Hidratante, de TheraSkin. Loção hidratante para uso diário, com ação imediata e duradoura. Desenvolvida para peles muito ressecadas, sensíveis e sensibilizadas, possui ação calmante que promove o alívio das coceiras e descamações, mantendo o pH fisiológico da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Gel Refrescante Aloe Vera, de Catharine Hill. Refresca, acalma e hidrata enquanto ajuda a reparar a pele. Com Aloe Vera em sua formulação, este gel auxilia na cicatrização e regeneração da pele, além de ajudar na recuperação de assaduras e queimaduras. Possui ação hidratante, nutritiva e fortalecedora que acalma a pele e confere sensação de frescor. (COMPRE NA AMAZON)
- Loção Hidratante Corporal Madeleine 862, de O.U.i. Com textura fluida e toque sutil, possui uma combinação de ativos que deixa a pele perfumada, hidratada e protegida, com aspecto bem cuidado. Sua fórmula contém uma combinação de matérias-primas hidratantes que é rapidamente absorvida pela pele, nutrindo e reparando profundamente por até 48 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Aquaphor Spray Corporal Reparador, de Eucerin. Auxilia na reparação da pele seca, com ação calmante, reparadora e hidratante. Os oito ingredientes presentes auxiliam na reparação da pele seca, promovendo hidratação profunda e garantindo uma pele macia e com aspecto saudável o dia todo. Seu formato em spray, promove uma aplicação facilitada e prática para grandes áreas do corpo. (COMPRE NA AMAZON)
- Creme Hidratante, da Casa da Alma. É rico em ativos hidratantes, o que ajuda a prevenir o ressecamento e a descamação, fortalecendo a barreira cutânea, mantendo a pele macia, nutrida e saudável. Mantém a pele hidratada por 48 horas e aumenta em 61,1% o nível de hidratação.
- Gel Calmante Pós-Sol Aloe Vera e Camomila, da Labotrat. Refresca, alivia a ardência e prolonga o bronzeado. Sua fórmula é enriquecida com ativos naturais como Aloe Vera, Camomila e Pantenol (Vitamina B5), que atuam em conjunto para refrescar, aliviar a ardência e amenizar a sensação de queimação causada pela exposição excessiva ao sol. (COMPRE NA AMAZON)
- Gel Refrescante After Sun, de Hawaiian Tropic. Formulado com aloe vera, conhecido por suas propriedades hidratantes e calmantes, ele ajuda a aliviar a sensação de calor e vermelhidão causada pelo sol, proporcionando uma sensação imediata de frescor. Sua textura em gel é leve, de rápida absorção, e não deixa a pele pegajosa. (COMPRE NA AMAZON)
- Calamed Aerossol, da Cimed. Promove alivio imediato da dor e desconforto causado pelas queimaduras solares. Hidrata a pele e possui ação calmante e refrescante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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