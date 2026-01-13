Queimadura de sol? Dermatologista explica quanto tempo dura e o que fazer

Tomar banho frio para refrescar a pele e logo a seguir aplicar um hidratante leve. Outra opção é fazer compressas frias ou banho de aveia. O uso de produtos calmantes com calamina ou Aloe Vera também pode ajudar.

Nas primeiras horas, o AAS (ácido acetil salicílico) por via oral ou antiinflamatórios como o ibuprofeno ajudam a reduzir o desconforto e a inflamação.

Não se deve coçar e nem romper as bolhas, o ideal é manter a região limpa e hidratada até a resolução natural através da descamação, que irá eliminar as células mortas e danificadas.

A hidratação por via oral também é muito importante, pois pode haver perda de líquido através da pele. Casos mais graves podem precisar de hidratação venosa.

Usar roupas leves para ter mais conforto e evitar qualquer exposição extra ao sol.

