O que comer antes de ir pro bloquinho? Especialistas dão dicas

Batata-doce – Fornece energia gradual, evitando picos e quedas bruscas de glicose. É rica em fibras, o que prolonga a saciedade o manganês auxilia no metabolismo energético. Em chips assados é um lanche prático.

Tapioca – Um ponto positivo é ser um alimento de fácil digestão. Assim se ganha energia, com rapidez e não se sobrecarrega o estômago.

Banana – Fonte de energia rápida, rica em potássio, essencial para a função muscular, prevenir as incômodas cãibras e acelerar a recuperação depois da folia.

Açaí – Sem exageros. Se consumido sem açúcar, é ainda melhor, pois é um alimento calórico. Os carboidratos, antioxidantes e gorduras boas garantem energia por mais tempo e combatem os radicais livres, gerados pelo esforço físico.