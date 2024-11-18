O que comer antes de dormir? Veja melhores opções

A refeição entre o jantar e o horário de dormir pode ser uma estratégia interessante para algumas pessoas, dependendo de suas necessidades nutricionais e objetivos de bem-estar. “Ela fornece energia adicional ao corpo durante o período noturno, quando o organismo está realizando a regeneração celular e atuando no equilíbrio de suas funções, além de evitar a fome noturna que poderia atrapalhar a qualidade do sono”, explica a nutricionista Mariana Bomfim.
Segundo a especialista, a ceia pode beneficiar várias pessoas, como atletas e esportistas que precisam acelerar a recuperação muscular e obter reserva de energia para o treino na manhã seguinte; portadores de diabetes que necessitam estabilizar a glicose noturna podem ter esse efeito com uma ceia planejada; pessoas que buscam o ganho de massa muscular e mesmo aquelas com metabolismo acelerado, evitando a perda de peso.
Mas a escolha dos alimentos para a ceia deve ser feita com cuidado para garantir uma refeição leve, nutritiva e em pequenas quantidades para não sobrecarregar o sistema digestivo. “O ideal é que ainda seja feita duas horas antes de se deitar para não haver problema de refluxo e não atrapalhar a indução do sono”, orienta a nutricionista da da Herbalife.
Alimentos sugeridos para essa pequena refeição
- Priorize as proteínas magras. Iogurte natural, iogurte grego, queijo cottage ou ricota; ou mesmo o peito de frango desfiado com legumes ou uma pequena porção de grãos.
- Pequenas quantidades de carboidratos complexos. Uma colher de sopa de linhaça, chia ou aveia vai garantir boas doses de fibras, que ajudam a manter a saciedade e a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. “O pão integral também é opção para atletas e esportistas acompanhado de uma proteína magra”, orienta a nutricionista.
- Gorduras boas são bem-vindas. Aposte em pequenas porções (30g) de abacate, nozes ou amêndoas, que fornecem gorduras saudáveis.
- Inclua uma fruta ou um vegetal. A banana, que é rica em potássio e possui triptofano, ajuda na qualidade do sono. Já os vegetais fornecem vitaminas, minerais e fibras.
- Chá relaxante. Para quem não sente fome, um chá quente à base de ervas com propriedades calmantes, como camomila e maracujá, pode ser uma ótima estratégia para apoiar o sono de qualidade.