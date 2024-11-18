O que comer antes de dormir? Veja melhores opções

O iogurte natural é uma das opções para comer antes de dormir Crédito:

A refeição entre o jantar e o horário de dormir pode ser uma estratégia interessante para algumas pessoas, dependendo de suas necessidades nutricionais e objetivos de bem-estar. “Ela fornece energia adicional ao corpo durante o período noturno, quando o organismo está realizando a regeneração celular e atuando no equilíbrio de suas funções, além de evitar a fome noturna que poderia atrapalhar a qualidade do sono”, explica a nutricionista Mariana Bomfim.

Segundo a especialista, a ceia pode beneficiar várias pessoas, como atletas e esportistas que precisam acelerar a recuperação muscular e obter reserva de energia para o treino na manhã seguinte; portadores de diabetes que necessitam estabilizar a glicose noturna podem ter esse efeito com uma ceia planejada; pessoas que buscam o ganho de massa muscular e mesmo aquelas com metabolismo acelerado, evitando a perda de peso.

Mas a escolha dos alimentos para a ceia deve ser feita com cuidado para garantir uma refeição leve, nutritiva e em pequenas quantidades para não sobrecarregar o sistema digestivo. “O ideal é que ainda seja feita duas horas antes de se deitar para não haver problema de refluxo e não atrapalhar a indução do sono”, orienta a nutricionista da da Herbalife.

Alimentos sugeridos para essa pequena refeição