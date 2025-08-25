Menopausa pode afetar o sono? Saiba como lidar com o problema

A diminuição do estrogênio pode causar a piora da qualidade do sono e a ocorrência de ondas de calor Crédito: Shutterstock/ Lysenko Andrii

menopausa é marcada por uma série de mudanças, desafios e sintomas. E o que poucas mulheres saber é que o efeito da menopausa sobre o sono é um dos mais comuns e mais precoces. O ginecologista Igor Padovesi diz que ele pode aparecer já numa fase inicial da transição menopausal , em uma mulher que ainda tenho ciclos normais, que ainda não tem outros sintomas significativos. "Essa pode ser uma das primeiras manifestações. Ela começa a dormir mal, ter dificuldade de adormecer, ter despertares noturnos, dificuldade de voltar a dormir, o sono mais leve, menos reparador”.

A ginecologista Ana Paula Fabricio diz que os distúrbios do sono estão frequentemente associados às flutuações hormonais e aos sintomas vasomotores (como ondas de calor e suores noturnos) associados à menopausa. "Além disso, uso de psicotrópicos, obesidade, outras comorbidades e a não realização de terapia hormonal também têm relação com o problema”, explica.

Já o ginecologista Nélio Veiga Junior diz que na menopausa , a diminuição do estrogênio pode causar a piora da qualidade do sono e a ocorrência de ondas de calor, que, quando acontecem à noite (suores noturnos), podem interferir no sono, o que frequentemente resulta em fadiga e pode levar à irritabilidade e instabilidade emocional”.

A progesterona é um hormônio que ajuda muito, principalmente na indução e regulação do sono, e o estrogênio está muito relacionado também a um prolongamento desse sono de qualidade, para que ele seja regenerador. "Na menopausa, com a queda hormonal, há um comprometimento tanto para pegar no sono quanto para manter um sono que realmente proporcione descanso”, explica a ginecologista Patricia Magier.

E como as mulheres muitas vezes enfrentam múltiplos desafios nesta fase da vida, como estar no topo da carreira e, ao mesmo tempo, cuidar de pais e adolescentes, elas podem simplesmente presumir que esses problemas de sono se devem ao estresse. “Precisamos desmitificar isso para que elas entendam a importância de buscar ajuda médica. As mulheres não deveriam deixar ninguém lhes dizer que é apenas fadiga ou que faz parte por estar nesta faixa etária. É um sinal de que pode haver algo que vale a pena consertar”, diz a endocrinologista Deborah Beranger.

Estamos falando de um problema que impacta não só na qualidade de vida, na medida em que deixa a paciente menos produtiva, mais sonolenta e cansada durante o dia, mas que também é associado a um risco aumentado de problemas cardiovasculares e mortalidade Deborah Beranger - Endocrinologista

As mulheres que estão passando pela menopausa definitivamente deveriam ficar de olho em seus hábitos de sono e levar isso a sério, procurando ajuda ao notar mudanças de padrão. Numerosos estudos encontraram uma ligação entre sono deficiente ou insuficiente e um risco aumentado de doenças cardíacas e derrames. Em 2022, a American Heart Association adicionou a duração do sono como uma das oito principais medidas de saúde cardiovascular, recomendando que os adultos durmam de sete a nove horas por noite. “Problemas ligados à saúde mental, como ansiedade, alterações do humor, também dificultam muito para que você tenha um sono que realmente leve a um descanso”, comenta Patricia Magier.

O primeiro passo é consultar um profissional de saúde ou especialista em sono para identificar o problema e verificar se realmente trata-se de uma questão relacionada ao sono ou se o cansaço pode ter outra causa. “O cansaço, no dia a dia, pode ter várias causas. Anemia, diabetes , glicose alta, hipotireoidismo, alteração cardíaca (quando a bomba cardíaca não está funcionando de maneira adequada), hipertensão ou arritmias gerando problemas cardíacos, doenças mentais (depressão, síndrome do burnout que hoje em dia é tão comum encontrar pacientes com esgotamento físico e ansiedade) podem ser causas do cansaço. E algumas medicações que também podem causar fadiga”, explica Deborah.

Mas o fator hormonal também pode impactar realmente na sensação de cansaço. “É um sintoma que chega a ser exagerado às vezes, da mulher se sentir realmente esgotada, muito sem energia e ter essa percepção de que continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes, as mesmas atividades, mas passa a se sentir muito mais cansada. E o cansaço tende a piorar se não for tratado adequadamente. A mulher vai tendo mais efeitos da falta progressiva do estrogênio, o corpo vai perdendo massa muscular e óssea, a sensação de vitalidade e disposição vai progressivamente piorando”, diz Igor Padovesi.

Muitos problemas de sono podem ser prevenidos ou melhorados através da adoção de boas práticas de sono. “É importante permitir-se tempo suficiente para relaxar durante a noite, criar um ambiente escuro e favorável ao sono, aumentar a exposição à luz somente durante o dia e definir horários regulares para dormir e acordar”, aconselha Deborah Beranger. É recomendado também adotar mudanças no estilo de vida. “Prática regular de atividade física, evitar tabagismo, álcool e cafeína, introduzir técnicas para reduzir o estresse (ioga, meditação e técnicas de relaxamento) são fundamentais”, diz Nélio Veja Júnior.