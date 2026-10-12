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Violência contra a mulher

Mulher é agredida com golpes de capacete pelo marido em Vila Velha

Suspeito foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional; vítima recebeu atendimento médico e teve alta

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 15:36

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

12 out 2026 às 15:36
Vista do bairro Jockey de Itaparica
Bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Fernando Madeira

Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo companheiro na noite deste domingo (11), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos e sangramento no rosto quando foi encontrada pelos policiais. Ela relatou ter sido agredida com socos e golpes de capacete.


O suspeito, de 40 anos, afirmou aos policiais que também havia sido atingido com um capacete e alegou ter agido em legítima defesa. De acordo com a PM, ele resistiu à abordagem, mas foi contido, detido e levado à Delegacia Regional de Vila Velha.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional. A mulher foi levada ao Pronto Atendimento da Glória, onde recebeu atendimento médico e teve alta após avaliação.

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