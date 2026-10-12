Mulher é agredida com golpes de capacete pelo marido em Vila Velha

Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo companheiro na noite deste domingo (11), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos e sangramento no rosto quando foi encontrada pelos policiais. Ela relatou ter sido agredida com socos e golpes de capacete.





O suspeito, de 40 anos, afirmou aos policiais que também havia sido atingido com um capacete e alegou ter agido em legítima defesa. De acordo com a PM, ele resistiu à abordagem, mas foi contido, detido e levado à Delegacia Regional de Vila Velha.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional. A mulher foi levada ao Pronto Atendimento da Glória, onde recebeu atendimento médico e teve alta após avaliação.