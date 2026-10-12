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Em Jacaraípe

Detento em saída temporária é morto a tiros na Serra

Segundo a Sejus, Henrique cumpria pena na Casa de Custódia de Vila Velha, no regime semiaberto, tinha recebido o benefício de saída temporária na última semana

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2026 às 13:41
Henrique Valandro de Oliveira
Henrique Valandro de Oliveira Reprodução

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serrana noite de domingo (11). O corpo de Henrique Valandro de Oliveira foi encontrado pela Polícia Militar em uma ponte da região.


De acordo com informações apuradas pela polícia, Henrique estava com a companheira quando dois suspeitos se aproximaram. Um deles, que aparentava ser menor de idade, teria atirado contra a vítima. A dupla fugiu em seguida.


Os policiais militares abasteciam uma viatura em um posto de combustíveis próximo quando ouviram os disparos e foram até o local. Henrique apresentava perfurações de tiro na cabeça, no peito e no braço.


Testemunhas reconheceram o comparsa do atirador e informaram à PM que seria da região de Terereco. Ele teria atraído a vítima para o local em uma emboscada. O caso será investigado pela Polícia Civil. 


Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Henrique cumpria pena por homicídio desde 2020 e estava na Casa de Custódia de Vila Velha, no regime semiaberto. Ele tinha recebido o benefício de saída temporária na última semana.


(Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta)

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