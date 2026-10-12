Detento em saída temporária é morto a tiros na Serra

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra, na noite de domingo (11). O corpo de Henrique Valandro de Oliveira foi encontrado pela Polícia Militar em uma ponte da região.





De acordo com informações apuradas pela polícia, Henrique estava com a companheira quando dois suspeitos se aproximaram. Um deles, que aparentava ser menor de idade, teria atirado contra a vítima. A dupla fugiu em seguida.





Os policiais militares abasteciam uma viatura em um posto de combustíveis próximo quando ouviram os disparos e foram até o local. Henrique apresentava perfurações de tiro na cabeça, no peito e no braço.





Testemunhas reconheceram o comparsa do atirador e informaram à PM que seria da região de Terereco. Ele teria atraído a vítima para o local em uma emboscada. O caso será investigado pela Polícia Civil.





Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Henrique cumpria pena por homicídio desde 2020 e estava na Casa de Custódia de Vila Velha, no regime semiaberto. Ele tinha recebido o benefício de saída temporária na última semana.





(Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta)