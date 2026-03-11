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Idosos podem usar canetas emagrecedoras? Especialistas explicam

O uso desses medicamentos exige atenção redobrada quando indicado para pessoas idosas, especialmente aquelas com comorbidades

Publicado em 11 de Março de 2026 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2026 às 09:01
Idosos usando canetas emagrecedoras
Em pessoas idosas, o uso das canetas emagrecedoras requer avaliação ainda mais criteriosa Crédito: Shutterstock
Nos últimos anos, os medicamentos injetáveis análogos a hormônios como GLP-1, também conhecidos como “canetas emagrecedoras”, passaram a fazer parte do tratamento de pessoas com obesidade ou sobrepeso associado a doenças crônicas.
Inicialmente elas eram indicadas para o tratamento do diabetes tipo 2 e, mais recentemente, tornaram-se comuns, também, para estratégias de controle do peso. E apesar da popularização, o uso desses medicamentos exige atenção redobrada quando indicado para pessoas idosas, especialmente aquelas com comorbidades. A aplicação deve ser feita apenas sob orientação médica.

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“Em pessoas a partir dos 60, o organismo responde de forma diferente aos remédios, o que aumenta o risco de efeitos adversos quando o uso ocorre sem avaliação clínica adequada”, alerta a geriatra Fernanda Sperandio, da MedSênior. 

Cuidados específicos para pessoas com mais de 60 anos

Em pessoas idosas, o uso das canetas emagrecedoras requer avaliação ainda mais criteriosa. Isso porque, o envelhecimento traz mudanças naturais no metabolismo, na composição corporal e na resposta aos medicamentos. Além disso, é comum que esse público faça uso de múltiplos remédios, o que aumenta o risco de interações medicamentosas.
Desta forma, antes de adotar o tratamento com canetas emagrecedoras, pessoas idosas devem se atentar para os seguintes cuidados:
  • Fazer uma avaliação do estado nutricional e da massa muscular;
  • Analisar o histórico de doenças cardiovasculares, renais e gastrointestinais;
  • Monitorar quadros de fragilidade, sarcopenia ou desnutrição.
“Pessoas com comorbidades devem utilizar essas medicações apenas quando os benefícios superarem os riscos, sempre com acompanhamento médico especializado e integrado a mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada e prática de atividade física adaptada à idade”, explica a geriatra.
Outro ponto importante é entender que o uso de canetas emagrecedoras, quando indicado pelo médico , faz parte de um plano terapêutico individualizado, que considera não apenas o peso, mas o histórico clínico, a funcionalidade e o bem-estar do paciente. “Mais do que emagrecer, o objetivo deve ser promover envelhecimento saudável, com autonomia, qualidade de vida e segurança no uso de novas terapias”, ressalta a geriatra.
A endocrinologista Juliana Ladeira Gonzaga Faria explica que o uso de canetas emagrecedoras por idosos preocupa especialistas devido ao risco iminente de perda de massa muscular acelerada. "Cerca de um terço do peso perdido pode ser músculo, comprometendo a mobilidade e autonomia. Além disso, existe o perigo de desnutrição e desidratação, visto que ao utilizar as canetas emagrecedoras, o paciente sente menos fome e menos sede".
Juliana Ladeira Gonzaga Faria, endocrinologista
Juliana Ladeira Gonzaga Faria explica os cuidados ao usar a medicação Crédito: Divulgação
Existe também o risco de pancreatite, alterações gastrointestinais severas (vômitos, constipação ou diarreia) e efeito rebote
Juliana Ladeira Gonzaga Faria - Endocrinologista
A médica ressalta que o emagrecimento com o uso das canetas emagrecedoras em pacientes idosos precisa ser lento, gradual e acompanhado por especialistas para evitar a perda excessiva muscular, condição conhecida como sarcopenia. 

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