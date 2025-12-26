Higiene íntima no verão: veja dicas e cuidados para evitar infecções na estação

Com a chegada do verão, o calor intenso, a maior exposição ao sol, as idas à praia e à piscina e o uso prolongado de roupas molhadas criam um ambiente favorável ao surgimento de infecções íntimas. Para muitas mulheres, esse período traz um aumento significativo de desconfortos, como coceira, irritações e corrimentos.
De acordo com a médica ginecologista e obstetra Liliane de Melo Guimarães, parceira da DKT South America, a combinação de umidade, abafamento e alterações na imunidade torna a região íntima mais vulnerável a fungos e bactérias. “O verão favorece mudanças no pH vaginal e aumenta a umidade local. Isso cria condições perfeitas para quadros como candidíase, vaginose e irritações de pele”, explica.
A candidíase, uma das infecções mais frequentes, costuma se manifestar com coceira intensa, ardor, corrimento esbranquiçado e sensação de desconforto vaginal. Apesar de comum, a especialista destaca que a prevenção depende de hábitos simples e diários.
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Prefira roupas leves e tecidos naturais
Calcinhas de algodão permitem a ventilação adequada e ajudam a reduzir a umidade. “Tecidos sintéticos, rendas e peças muito apertadas abafam a região íntima, o que favorece a proliferação de fungos”, afirma a médica. Dormir sem calcinha também contribui para a ventilação noturna.
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Evite ficar longos períodos com biquíni molhado
A umidade constante é um dos principais desencadeadores de infecções. Trocar a roupa de banho após sair da água é uma das medidas mais importantes.
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Reforce a higiene, mas sem exageros
Lavar apenas a área externa com sabonete neutro é suficiente. “Duchas internas e sabonetes íntimos em excesso podem desregular a flora vaginal”, alerta Liliane.
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Cuidados com a roupa íntima
Passar o fundo da calcinha antes de usar e evitar secá-las no banheiro (ambiente úmido) ajuda a prevenir fungos. Lavar as peças com sabão neutro ou de coco reduz chances de alergia.
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Atenção à alimentação e imunidade
O verão costuma vir acompanhado de maior consumo de álcool, doces e alimentos gordurosos, que favorecem desequilíbrios no organismo. Priorizar frutas, hidratação e noites de sono adequadas ajuda o corpo a se proteger melhor.
Caso os sintomas persistam, como coceira, ardor, mau odor, dor ou corrimento anormal, é fundamental buscar orientação profissional. O tratamento adequado depende do diagnóstico correto, e o uso de remédios caseiros ou automedicação pode agravar o quadro.
“O verão deve ser um período de bem-estar e diversão. Conhecer o próprio corpo e adotar medidas simples de cuidado são passos essenciais para evitar desconfortos e desfrutar da estação com segurança”, reforça Liliane.