Higiene íntima no verão: veja dicas e cuidados para evitar infecções na estação

01

Prefira roupas leves e tecidos naturais

Calcinhas de algodão permitem a ventilação adequada e ajudam a reduzir a umidade. “Tecidos sintéticos, rendas e peças muito apertadas abafam a região íntima, o que favorece a proliferação de fungos”, afirma a médica. Dormir sem calcinha também contribui para a ventilação noturna.



02

Evite ficar longos períodos com biquíni molhado

A umidade constante é um dos principais desencadeadores de infecções. Trocar a roupa de banho após sair da água é uma das medidas mais importantes.



03

Reforce a higiene, mas sem exageros

Lavar apenas a área externa com sabonete neutro é suficiente. “Duchas internas e sabonetes íntimos em excesso podem desregular a flora vaginal”, alerta Liliane.



04

Cuidados com a roupa íntima

Passar o fundo da calcinha antes de usar e evitar secá-las no banheiro (ambiente úmido) ajuda a prevenir fungos. Lavar as peças com sabão neutro ou de coco reduz chances de alergia.



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Atenção à alimentação e imunidade