RAD: a nova ferramenta para proteger créditos fiscais

O desafio, porém, está na organização. Para que o mecanismo funcione, será preciso alinhar nota fiscal, comprovante de recolhimento e apropriação do crédito. Isso exige integração entre sistemas de gestão e áreas contábil e fiscal, justamente no período de transição, quando tudo tende a ser mais confuso.





Outro detalhe importante: o split payment não deve começar já em janeiro de 2027. Nesse intervalo, o RAD será o regime facultativo disponível. Empresas que esperarem pelo sistema automático podem descobrir tarde demais que precisariam ter estruturado seu próprio processo.





A reforma prometeu simplificação e neutralidade. Mas, como mostra o RAD, entre promessa e prática existe um espaço que só se preenche com planejamento. No novo modelo, crédito tributário não é dado: é construído. E quem não se preparar corre o risco de ver esse crédito desaparecer do caixa.