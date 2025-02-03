Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Se cuida

5 dicas para prevenir candidíase no verão

Veja como alguns cuidados e hábitos são importantes para garantir a saúde da região íntima

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 13:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 fev 2025 às 13:00
A saúde íntima exige cuidado redobrado no verão (Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock)
A saúde íntima exige cuidado redobrado no verão Crédito: Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock
A candidíase é uma infecção causada pelo fungo Candida, sendo a espécie Candida albicans a mais comum. Esse fungo vive naturalmente no corpo humano, mas pode se proliferar descontroladamente quando há um desequilíbrio na flora microbiota.
Durante o verão, a candidíase se torna mais comum devido ao aumento da temperatura e da umidade, fatores que favorecem a multiplicação do fungo. Além disso, o uso frequente de roupas molhadas, como biquínis, e a transpiração excessiva criam um ambiente propício para a infecção.
“É comum observarmos nessa época do ano o aumento das queixas e dos atendimentos médicos por causa da candidíase . Isso porque o calor e a umidade criam um ambiente propício para o crescimento de fungos e bactérias, que causam desconforto e podem ocasionar sintomas como coceira, ardência e corrimento branco e espesso”, comenta a Dra. Manuele Calil, coordenadora do Setor de Ginecologia e Obstetrícia do Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), da Dasa.
O cuidado ainda mais atento com a higiene íntima e a mudança de alguns hábitos podem reduzir as chances de a mulher desenvolver a candidíase. Confira!

1. Cuidado com o tipo de roupa

Evite roupas justas e feitas com tecido sintético, pois elas retêm o suor e a umidade do corpo, favorecendo a proliferação de fungos e bactérias. Nas roupas íntimas, opte por calcinhas de tecidos naturais e algodão.

2. Atenção com o pH vaginal

Segundo a Dra. Manuele Calil, o pH saudável para a vagina é ligeiramente ácido, capaz de manter equilibrada a flora bacteriana e proteger a região de infecções. Contudo, o calor e a umidade podem causar alterações nesta estabilidade, tornando o pH mais alcalino e favorecendo o crescimento de fungos, como o Candida albicans , que provoca a candidíase , e bactérias causadoras da vaginose.
Na praia, é importante evitar ficar com a roupa molhada por muito tempo (Imagem: Olezzo | Shutterstock)
Na praia, é importante evitar ficar com a roupa molhada por muito tempo Crédito: Imagem: Olezzo | Shutterstock

3. Evite ficar com as roupas molhadas

Evite ficar com biquíni molhado por muito tempo ou roupas de academia suadas. Essa umidade excessiva é prejudicial. Providencie a troca da roupa e deixe a região íntima sempre sequinha.

4. Mantenha a higiene da região íntima

Para a higiene adequada da região íntima são indicados água e sabonete neutro , assim como secagem caprichada depois do banho. O uso de produtos químicos, como sabonetes perfumados e desodorantes íntimos, pode provocar irritações, aumentar inflamações e desequilibrar o pH.

5. Alimentação e probióticos

O consumo de probióticos pode ajudar a fortalecer a flora bacteriana natural da vagina – composta por lactobacilos – e estimular o sistema imunológico local, aumentando a sua capacidade de defesa contra infecções . “Com uma alimentação saudável, é possível reduzir a inflamação da área íntima em casos de candidíase e vaginose. É contraindicado o consumo de industrializados, produtos fermentados, excesso de leite e derivados”, indica a Dra. Manuele Calil.
Por Rachel Lopes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados