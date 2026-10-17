Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/10/2026

A carta “3 de Ouros” favorece parcerias e mostra que resultados importantes poderão ser conquistados por meio do compartilhamento de ideias e responsabilidades. No amor, construir planos em conjunto e valorizar a opinião da outra pessoa ajudará a fortalecer a relação. Se estiver solteiro(a), poderá se aproximar de alguém em um ambiente de trabalho ou de estudo. Na carreira, projetos colaborativos ganharão destaque, trazendo reconhecimento. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e de cuidados consistentes. Entre amigos, uma conversa irá render sugestões valiosas ou até o início de um projeto em conjunto.