Gripe K: infectologista explica sintomas e como se prevenir

Os sintomas são os mesmos de outras variantes da gripe (Influenza A) Crédito: Shutterstock

gripe K não é uma doença nova, mas sim uma variante genética (um subclado) do vírus Influenza A (H3N2). Os sintomas são os mesmos da gripe comum como febre, tosse, dores no corpo e cansaço.

O infectologista Raphael Zanotti, do Hospital Santa Rita, explica que o vírus Influenza A sofre rearranjos e pequenas mutações com frequência, dando origem a variantes periodicamente. "Essas variantes, eventualmente, conseguem evadir da resposta imunológica que as pessoas infectadas no passado por outras variantes (ou vacinadas com as variantes anteriores) possuem. Por isso ela é capaz de causar uma nova infecção. É frequente que a cada ano tenhamos cepas diferentes por causa da circulação entre diferentes populações e diferentes hemisférios ao longo do ano, dando tempo para surgir e proliferar novas variantes”.

, espirros, tosse, dor de garganta, dor de cabeça. Segundo o médico, os sintomas são os mesmos de outras variantes da gripe (Influenza A), não sendo possível diferenciar esta variante de outras baseado apenas nos sintomas que, geralmente, incluem febre

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa por meio de gotículas e secreções eliminadas pela boca e nariz, principalmente através da tosse , espirro e contato direto como, por exemplo, ao beijar, abraçar, tocar, além de contato indireto, como por compartilhamento de objetos e contato com superfícies onde foram depositadas essas secreções. “Situações que transportam o vírus das secreções da pessoa infectada até a boca, nariz ou olhos da pessoa exposta”, diz o médico.

O infectologista ressalta que é aconselhável que pessoas com sintomas evitem contato direto com outras pessoas, principalmente com aquelas pertencentes a grupos de risco. “Preferencialmente, é recomendado que usem máscaras, higienizem as mãos com frequência e utilizem a etiqueta da tosse/espirro sempre. Para pessoas sem sintomas, principalmente aquelas de grupos de risco, vacinar é fundamental para evitar formas graves da infecção”, pontua.

Por que tomar a vacina

vacina é uma ferramenta altamente eficaz em evitar casos e, principalmente, casos graves e mortes pela gripe. “Como o vírus se 'atualiza', a vacina também precisa ser atualizada periodicamente, por isto a vacina precisa ser realizada periodicamente. De maneira geral, deve ser realizada a cada ano, para incluir variantes novas detectadas em circulação ao redor do mundo”.

A vacina é recomendada pela Sociedade Brasileira de Imunizações para todas as pessoas a partir de seis meses de vida, especialmente idosos, gestantes, crianças, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. “Entre outras formas de prevenção, é importante evitar o contato direto com pessoas com sintomas, higienizar as mãos com frequência e em caso de contato com pessoas sintomáticas ou com superfícies próximas de pessoas sintomáticas, além de evitar aglomerações”, afirma.