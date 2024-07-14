Entenda por que a vontade de comer aumenta no inverno

Em uma panela, cubra a abóbora com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar bem macia. Quando a abóbora estiver cozida, escorra a água e coloque os pedaços de abóbora no liquidificador. Acrescente um pouco da água de cozimento do frango e bata até formar um creme. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Quando estiverem dourados, coloque o frango desfiado e o tomate. Refogue mais um pouco e despeje o creme de abóbora. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Misture bem e deixe cozinhar em fogo baixo por 5 minutos. Salpique com cebolinha e sirva quente.