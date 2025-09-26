Enquete: o que você comeria em um dia se não existissem calorias?

X-tudo, pizza ou brigadeiro: que você comeria sem culpa se não precisasse se preocupar com calorias? Crédito: Shutterstock

O que você comeria em um dia se não existissem calorias? Essa pergunta viralizou nas redes sociais na última semana por causa de uma trend que está bombando no Tik Tok e no Instagram.

Nos vídeos, usuários têm compartilhado suas refeições dos sonhos, geralmente compostas por comidas que costumam ser taxadas como “proibidas” na alimentação, como doces, frituras, salgadinhos, refrigerantes, fast food. Tudo em excesso.

De um café da manhã com strogonoff de frango e muita batata palha até um jantar com direito a miojo de tomate e um pote inteiro de creme de avelã como sobremesa, o que não falta por aí é criatividade na hora de montar o cardápio.