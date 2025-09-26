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Enquete: o que você comeria em um dia se não existissem calorias?

Enquete questiona como seriam suas escolhas alimentares em um dia que não fosse preciso se preocupar com índices calóricos

Publicado em 26 de Setembro de 2025 às 13:33

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

26 set 2025 às 13:33
Hambúrguer, pizza ou brigadeiro? O que você comeria sem culpa se não precisasse se preocupar com calorias?
X-tudo, pizza ou brigadeiro: que você comeria sem culpa se não precisasse se preocupar com calorias? Crédito: Shutterstock
O que você comeria em um dia se não existissem calorias? Essa pergunta viralizou nas redes sociais na última semana por causa de uma trend que está bombando no Tik Tok e no Instagram.
Nos vídeos, usuários têm compartilhado suas refeições dos sonhos, geralmente compostas por comidas que costumam ser taxadas como “proibidas” na alimentação, como doces, frituras, salgadinhos, refrigerantes, fast food. Tudo em excesso.
De um café da manhã com strogonoff de frango e muita batata palha até um jantar com direito a miojo de tomate e um pote inteiro de creme de avelã como sobremesa, o que não falta por aí é criatividade na hora de montar o cardápio.
Entrando no clima da brincadeira, o Se Cuida preparou uma enquete especial: qual refeição você escolheria se não precisasse se preocupar com o índice calórico dos alimentos? Conta para a gente!

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