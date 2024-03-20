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Alimento versátil

Baixa em calorias: 8 benefícios da berinjela para a saúde

Veja o consumo regular desse vegetal pode ajudar a prevenir e combater doenças

Publicado em 20 de Março de 2024 às 19:11

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 mar 2024 às 19:11
8 benefícios da berinjela para a saúde
A berinjela é um alimento nutricionalmente rico Crédito: Shutterstock.
A berinjela é um alimento versátil e nutritivo que tem sido apreciado em diversas cozinhas ao redor do mundo. Desde a promoção da saúde do coração até o gerenciamento do açúcar no sangue, esse fruto, da planta Solanum melongena, oferece uma variedade de vantagens que podem melhorar significativamente a qualidade de vida.
Confira, a seguir, 8 razões pelas quais você deve considerar incluir a berinjela em sua dieta.

1. Rica em fibras

A berinjela é uma excelente fonte de fibras dietéticas, essenciais para a saúde digestiva. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

2. Baixa em calorias

Se você está buscando manter ou perder peso, a berinjela é uma excelente escolha. Com baixo teor calórico e alta quantidade de fibras, ela ajuda a promover a sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite. No entanto, ela deve ser parte de uma dieta que englobe os macro e micronutrientes.
“Para ter uma perda de peso e, consequentemente, de medidas, deve-se adquirir hábitos saudáveis com orientação do profissional da área. Para isso, é necessária uma dieta equilibrada de acordo com seu objetivo, sexo, idade, atividade física e possíveis patologias existentes”, alerta a nutricionista Pollyanna Ayub.

3. Fonte de antioxidantes

A berinjela contém compostos antioxidantes, como antocianinas e flavonoides, que ajudam a combater o estresse oxidativo no corpo. Esses antioxidantes, por sua vez, podem proteger as células contra danos causados pelos radicais livres.
“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

4. Promove a saúde do coração

Devido ao seu teor de fibras e antioxidantes, a berinjela auxilia na promoção da saúde cardiovascular, reduzindo os níveis de colesterol LDL (“mau” colesterol) no sangue e ajudando na regulação da pressão arterial. Sendo assim, uma dieta que inclua o alimento não só é saborosa, mas eficaz na manutenção de um corpo mais saudável.
“Uma alimentação de qualidade vai além do prazer culinário ou estética. É um fator que possui um impacto gigantesco na saudabilidade do corpo humano. Não à toa, a imensa maioria dos tratamentos que visam à redução do LDL estão intrinsecamente conectados a uma agenda de refeições balanceadas”, destaca a médica Julia Machline Carrion, co-founder da epHealth.
Imagem Edicase Brasil
A berinjela, com seu alto teor de fibras, auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue  Crédito: Nataly Studio | Shutterstock

5. Gerencia o açúcar no sangue

As fibras presentes na berinjela também desempenham um papel importante no controle dos níveis de açúcar no sangue. A nutricionista Fernanda Sobral afirma que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

6. Auxilia a digestão

Além de suas propriedades fibrosas, a berinjela contém enzimas naturais que ajudam na digestão, facilitando o processo digestivo e prevenindo distúrbios gastrointestinais, como indigestão e refluxo ácido.

7. Promove a saúde cerebral

Os antioxidantes encontrados na berinjela podem ter efeitos benéficos na saúde cerebral , ajudando a proteger contra o estresse oxidativo e o declínio cognitivo associado ao envelhecimento. “Alguns nutrientes como ômega 3, flavonoides, colina, vitaminas do complexo B e vitamina D exercem funções protetoras e reparadoras nas células neurológicas”, diz a nutricionista Gabriela Mendes Taveiros.

8. Apoia a saúde óssea

A berinjela é uma fonte de cálcio e magnésio, que desempenham um papel crucial na saúde óssea. Consumir regularmente alimentos ricos nesses minerais pode ajudar a fortalecer os ossos e prevenir condições como a osteoporose.

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