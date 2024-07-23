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  • De mamão com laranja a berinjela: 11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer
No dia a dia

De mamão com laranja a berinjela: 11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer

Veja como preparar receitas saudáveis e deliciosas com frutas e vegetais

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 08:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 jul 2024 às 08:00
Imagem Edicase Brasil
Suco de mamão com laranja é uma das opções  Crédito: Regreto | Shutterstock
Os sucos podem ser grandes aliados de quem deseja emagrecer. Ao serem preparados com frutas, verduras e legumes frescos, oferecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que sustentam o metabolismo e melhoram a digestão. Além disso, substituindo lanches calóricos e pouco nutritivos por sucos naturais, é possível reduzir a ingestão de calorias e aumentar a sensação de saciedade, o que ajuda a controlar o apetite.
A seguir, confira 11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer!

Suco de mamão com laranja

Ingredientes
  • 1 colher de sopa de sementes de chia

  • 500 ml de água

  • Suco de 3 laranjas

  • Polpa de 1 mamão papaia 

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o suco de laranja, a água, as sementes de chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 

Suco de uva com água de coco

Ingredientes
  • 5 uvas roxas sem sementes

  • 200 ml de água de coco

  • 1 limão descascado e cortado ao meio

  • Raspas de gengibre, canela em pó e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as uvas, a água de coco, o limão, as raspas de gengibre, a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 

Suco de morango, melancia e limão

Imagem Edicase Brasil
Suco de morango, melancia e limão  Crédito: Rawpixel.com | Shutterstock
Ingredientes
  • 2 xícaras de chá de morango

  • 2 fatias de melancia sem casca

  • 2 colheres de sopa de suco de limão

  • 500 ml de água

  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata os morangos, a melancia e a água até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão e o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

Suco de berinjela

Ingredientes
  • 1 berinjela descascada e cortada em fatias

  • 2 l de água

  • Suco de 3 limões

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a berinjela, a água, o suco de limão, as pedras de gelo e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida. 

Suco de cenoura com linhaça

Ingredientes
  • 4 cenouras descascadas e picadas 

  • Suco de 2 limões

  • 1 colher de sopa de linhaça

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o suco de limão, a linhaça e bata até ficar homogêneo. Coe, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 

Suco verde com abacaxi

Imagem Edicase Brasil
Suco verde com abacaxi  Crédito: Ksenija Toyechkina | ShutterStock
Ingredientes
  • 4 fatias de abacaxi cortadas em cubos

  • 6 folhas de couve

  • 1 maçã-verde cortada em cubos e sem sementes

  • 1 pedaço de gengibre

  • 200 ml de água

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as folhas de couve, a maçã-verde, o gengibre, a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida. 

Suco de amora com couve

Ingredientes
  • 1 xícara de chá de amora

  • 250 ml de água gelada

  • 2 castanhas-do-pará

  • 1 folha de couve-manteiga

Modo de preparo

No liquidificador, bata a água com a couve-manteiga, a amora e as castanhas-do-pará até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Suco de maçã com pepino

Ingredientes
  • 1 maçã cortada em pedaços e sem sementes

  • Suco de 1 limão

  • 1/2 pepino descascado e cortado em rodelas

  • 2 folhas de couve picadas

  • 1 colher de sopa de semente de chia

  • 100 ml de água de coco gelada

  • 1 pitada de gengibre em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã, o pepino, as folhas de couve, a semente de chia, o gengibre em pó e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida. 

Suco de maracujá com couve

Ingredientes
  • 1 folha de couve-manteiga

  • 3 colheres de sopa de polpa de maracujá

  • 1/2 cenoura picada

  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, bata a couve-manteiga, a polpa de maracujá, a cenoura e a água até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida. 

Suco de uva com rúcula

Ingredientes
  • 4 folhas de rúcula

  • 250 ml de suco de uva integral gelado

  • Suco de 1 limão

  • Gengibre e canela em pó a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes
  • 1 beterraba descascada e picada

  • 1 maçã cortada em pedaços e sem sementes

  • 1 cenoura picada

  • Suco de 1 laranja

  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e sirva em seguida.

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