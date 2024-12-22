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Saúde mental e física

"Clube dos exaustos": é normal sentir cansaço o tempo todo?

Quando a fadiga passa a estar frequentemente na rotina, é preciso avaliar alguns campos, como trabalho, descanso, alimentação e estresse

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 10:00

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

22 dez 2024 às 10:00
Cansaço
Alguns aspectos, isolados ou combinados, contribuem para a sensação de fadiga Crédito: Shutterstock
Seja após um dia lotado de trabalho, uma rotina cheia de compromissos ou a prática de uma atividade física que tenha exigido intensamente do corpo, é natural sentir cansaço. No entanto, quando o sentimento passa a estar frequentemente na rotina, é preciso avaliar alguns campos, como trabalho, descanso, alimentação e estresse.
Isso porque enfrentar uma rotina exaustiva, lidar com altos níveis de estresse, não ter acesso a lazer, a ausência de uma alimentação adequada e ter noites mal dormidas são alguns dos fatores que contribuem para a sensação de fadiga, segundo a psicóloga Emanuella Gonçalo. "Esses aspectos, isolados ou combinados, sobrecarregam o corpo e a mente, resultando em um estado persistente de cansaço", pontua.
Condições emocionais também impactam na sensação de cansaço. Mais do que isso, quando questões da mente não são devidamente resolvidas, o físico também pode responder - processo chamado de somatização. Ou seja, o corpo pode começar a manifestar que há algo de errado, através de dores, manchas na pele, sudorese, taquicardia e queda de cabelo, por exemplo.
"Essa interação mostra que o cansaço emocional pode agravar o desgaste físico, e vice-versa, criando um ciclo de exaustão que afeta a saúde como um todo", ressalta a psicóloga.
Como excesso de responsabilidades acumuladas, dificuldades financeiras, desafios nos relacionamentos e problemas familiares também pode resultar em estresse, desgaste emocional e até tristeza profunda. Aspectos que prejudicam o bem-estar e a energia.
Essa condição pode indicar que algo na sua rotina está excessivo ou prejudicando sua qualidade de vida
Emanuella Gonçalo - Psicóloga
De acordo com a Emanuella Gonçalo, alguns dos sinais de que o corpo está sentindo fadiga crônica são: dificuldade de memória ou concentração, dores no corpo, sono não reparador, irritabilidade, ansiedade, formigamento, olhos secos e alterações no peso (perda ou ganho).
Especialmente no final de ano, o esforço dedicado nos últimos meses pode resultar em um cansaço acumulado. Os efeitos da rotina intensa podem tornar a transição para os dias de descanso mais desafiadora. O resultado, como explica a psicóloga, é uma mente que permanece em estado de alerta, sem conseguir desligar. "Esse é um sinal de que o corpo e a mente precisam de tempo para se adaptar e se recuperar", analisa.
Ao identificar esses sintomas, a psicóloga aconselha procurar por uma avaliação clínica adequada para que demandas do corpo e da mente sejam tratadas. Além disso, no dia a dia, também é possível acrescentar hábitos novos na rotina para evitar o estado de exaustão prolongada. 
Dicas de hábitos para incorporar na rotina e garantir mais energia:
  • Tire um tempo para si mesmo e inclua momentos de autocuidado
  • Pratique atividades físicas
  • Socialize com amigos
  • Mantenha uma alimentação equilibrada
  • Priorize uma boa noite de sono
  • Reduza o tempo de exposição às telas
  • Busque se conectar com outras pessoas, ler livros ou sair da rotina
  • Reserve momentos de ócio para simplesmente não fazer nada
  • Procure acompanhamento profissional

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