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Alimentação

Pasta de amendoim: conheça os benefícios para a saúde e saiba como incluir na dieta

Fonte de proteínas e gorduras boas, o alimento é ideal para quem busca energia e fortalecimento muscular, mas deve ser consumido com moderação

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 14:00

Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 

13 dez 2024 às 14:00
A pasta de amendoim tem vários benefícios e pode ser feita em casa Crédito: Shutterstock/Fotomoment001
A pasta de amendoim virou febre pelas redes sociais. Seja no TikTok ou no Instagram, o alimento ganhou alta repercussão, principalmente associado à prática de atividades físicas, como musculação e hipertrofia. Embora tenha muitas propriedades nutricionais e benefícios à saúde, é importante se atentar para as quantidades e a composição do produto.  
"Extremamente nutritivo e versátil, rico em gorduras boas, proteínas e vitaminas. Quando consumido de forma equilibrada, pode trazer diversos benefícios à saúde", destaca a nutricionista May Magalhães.

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Rica em fibras e proteínas vegetais, a iguaria é produzida a partir de amendoins que são torrados e triturados até formar uma consistência pastosa. Também contém antioxidantes naturais, gorduras insaturadas, vitaminas (como a vitamina E e o complexo B) e minerais (como magnésio, fósforo, potássio e zinco)
A nutricionista May Magalhães fala sobre os benefícios da pasta de amendoim
A nutricionista May Magalhães fala sobre os benefícios da pasta de amendoim Crédito: Aline Perim
Além de ser saudável, a pasta de amendoim é uma ótima escolha para quem busca praticidade. Ela pode ser incluída em diversas refeições, desde lanches rápidos até receitas mais elaboradas. "Além disso, pode ser uma opção estratégica para incluir nutrientes importantes na dieta, como proteínas e gorduras boas, sem abrir mão do sabor e da praticidade", complementa a nutricionista.
A pasta de amendoim pode ser consumida de diversas maneiras
A pasta de amendoim pode ser consumida de diversas maneiras Crédito: Shutterstock/JeniFoto
Os principais benefícios do consumo regular, de acordo com a nutricionista, são:
  • 1. Saúde do coração
    Excelente fonte de gorduras insaturadas, a pasta de amendoim ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e protege a saúde cardiovascular.

  • 2. Energia para o dia a dia
    Por ser um alimento calórico e rico em nutrientes, é ideal para quem precisa de uma energia extra. “Alta densidade calórica, ideal para atividades físicas intensas”, afirma a especialista.

  • 3. Sensação de saciedade
    O teor de fibras e proteínas ajuda a prolongar a saciedade, o que pode ser útil para controlar o apetite. Isso faz da pasta de amendoim uma boa escolha para quem busca lanches saudáveis entre as refeições.

  • 4. Fortalecimento muscular
    Rica em proteínas vegetais, a pasta de amendoim auxilia na regeneração muscular. "Ela é uma ótima opção para quem pratica musculação e busca a hipertrofia", destaca May.

  • 5. Benefícios para ossos e sistema nervoso
    A presença de minerais como magnésio contribui para a saúde dos ossos e para o funcionamento adequado do sistema nervoso.

Cuidado com o consumo excessivo

Como é um alimento que contém muitas calorias, a nutricionista lembra que a pasta de amendoim deve ser consumida com moderação. "A pasta de amendoim é calórica, e o excesso pode contribuir para o ganho de peso. O ideal é consumir entre 1 e 2 colheres de sopa por dia, dependendo das necessidades individuais", alerta.
Além disso, pessoas alérgicas ao amendoim ou com doenças renais avançadas devem evitar o consumo.
"Em quantidades moderadas e dentro de um plano alimentar equilibrado, pode ser consumido sem problemas"
May Magalhães - Nutricionista

Como incluir no dia a dia

A versatilidade da pasta de amendoim é outro ponto forte. Ela pode ser usada de diversas formas:
  • Lanches rápidos: Com frutas como banana ou maçã, torradas integrais ou biscoitos de arroz.
  • Bebidas: Adicionada a smoothies com leite ou bebidas vegetais.
  • Receitas doces: Em panquecas, cookies e bolos.
  • Como complemento: Misturada em mingaus, iogurtes ou até molhos para pratos salgados.
A pasta de amendoim consumida com biscoito de arroz e frutas é uma opção deliciosa e rápida
A pasta de amendoim consumida com biscoito de arroz e frutas é uma opção deliciosa e rápida Crédito: Shutterstock/Sokor Space
Quem preferir, também pode preparar a própria pasta em casa, triturando amendoins torrados sem sal até atingir a consistência desejada. A vantagem é a ausência de conservantes, açúcar e óleos hidrogenados, comuns nas versões industrializadas.

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