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Risco à saúde

Treinar em excesso faz mal? O que é overtraining e como identificá-lo

Apesar da importância da atividade física, é preciso discernimento. Estado de fadiga pode trazer prejuízos físicos e psicológicos

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 16:00

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

12 dez 2024 às 16:00
Lesões musculares, articulares e nos tendões são algumas consequências do excesso de treino
Lesões musculares, articulares e nos tendões são algumas consequências do excesso de treino Crédito: Shutterstock
É comum que, com a chegada do verão e das comemorações de fim de ano, frequentadores de academias e praticantes de atividade física intensifiquem o volume a carga dos treinos. Mas vale a pena pegar muito pesado com o corpo para atingir grandes objetivos em pouco tempo? Se Cuida ouviu especialistas para entender se a prática de overtraining - ou excesso de treinos, em tradução livre - é saudável ou não.
De acordo com o personal trainer Pedro Henrique Dias, o overtraining é uma condição que resulta de uma alta carga de treinos sem periodização adequada e descanso necessário para a recuperação do corpo. “É um estado de fadiga que afeta fisicamente e psicologicamente o indivíduo”, destaca.
Diferente do treino pesado, que tem como objetivo melhorar o condicionamento físico através de um treino com volume e intensidade personalizados, o overtraining traz malefícios. Ao invés de estar mais preparado para novos estímulos, o corpo que é exigido demais pode ficar esgotado.
Alguns sintomas comuns do overtraining incluem:
  • Fadiga excessiva
  • Diminuição da força muscular e no rendimento
  • Baixa da imunidade 
  • Irritabilidade e alterações de humor
  • Insônia
  • Dificuldade de concentração
Para evitar maiores consequências, como lesões musculares, articulares e nos tendões, limitação na amplitude de certos movimentos, estresse e até perda de massa muscular, a dica do profissional de educação física é priorizar o descanso e nutrir hábitos de vida saudáveis.
"É de suma importância respeitar os dias de treinos mais leves, boas noites de sono, manter uma alimentação saudável e equilibrada, além de uma rotina de beber bastante água"
Pedro Henrique Dias - Personal trainer
A recuperação torna-se indispensável para que o organismo aguente novos estímulos. Buscar alimentação e hidratação adequados e prezar por uma boa noite de sono também são fatores importantes para que o corpo se recupere com qualidade.

Como prevenir?

Para o educador físico Igor Pimentel, o indicado para quem quer prevenir que o corpo fique fadigado é procurar por acompanhamento profissional. Montar um treino periodizado e organizado com os estímulos e necessidades do aluno é o que garante resultados seguros e eficazes. "Se tivermos atenção com esses fatores, dificilmente teremos um overtraining", completa.
Fora o combo dedicação, carga, volume e intensidade personalizados, o descanso também é parte essencial para o profissional. Isso porque o treino pesado exige momentaneamente do corpo e acaba resultando em um processo inflamatório. O desgaste excessivo, portanto, pode acabar resultando na sensação de fadiga.
"Precisamos, sim, nos preocupar em cuidar da nossa saúde e incluir o treinamento dentro da rotina, mas tudo de maneira excessiva pode fazer mal, inclusive para o futuro. Primeiro temos que ter a consciência que treinar mais não é treinar melhor"
Igor Pimentel - Educador físico

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Vale a pena começar uma atividade física agora?

Para os que ainda buscam resultados neste final de ano, ainda vale a pena investir em uma atividade física mais pesada? Para Igor Pimentel e Pedro Henrique Dias, a resposta é: depende. 
O nível de treinamento de cada pessoa e o treino personalizados são imprescindíveis. Mas o mais importante em qualquer treino é a constância. Dedicação, tempo e paciência são ingredientes base dessa receita para uma vida mais saudável e com resultados garantidos. 
"Incluir em nossa rotina independente da época do ano é extremamente importante, e ter cuidado com os exageros é vital para nossa saúde a longo prazo", ressalta Igor.
"É um bom momento para iniciar, mas lembrando sempre que consistência e paciência são as chaves para obter resultados. Não será com um mês de treinos que o corpo mudará radicalmente, não existe receita milagrosa", finaliza Pedro Henrique.

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