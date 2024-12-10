Atividade física durante as férias? Veja dicas de treinos para os dias de recesso

Exercício físico em casa Crédito: Shutterstock

Período para recarregar as energias, é durante as férias que muitas pessoas aproveitam para dar uma pausa no trabalho e nos compromissos do dia a dia. Porém, ainda que o recesso seja voltado ao descanso, os dias de lazer não precisam ser sinônimo de uma rotina totalmente parada. Especialistas ouvidos pelo Se Cuida alertam para a importância de praticar atividades físicas, mesmo nos dias mais calmos.

Seja reduzindo as idas à academia, acrescentando uma atividade diferente na rotina ou adaptando o treino para ser realizado durante uma viagem, atletas iniciantes, intermediários e avançados podem - e devem - continuar mantendo o foco, mesmo em um ritmo desacelerado.

Para o profissional de educação física e personal trainer Maurício De Angeli, seja para ajudar a manter os objetivos traçados ao longo do ano ou para iniciar a prática de uma nova atividade, a rotina pode ser adaptada para que os exercícios continuem presentes, sem que exijam tanto esforço.

"Você pode realizar seus treinos, mesmo que de forma reduzida, para manutenção do organismo, ou até mesmo variar entre volume e intensidade, dependendo do tempo disponível para praticar. O importante é manter-se em movimento", destaca.

O profissional acredita que a pausa do fim de ano pode ser boa e ruim, ao mesmo tempo. Os exercícios físicos, neste caso, evitam prejuízos dos excessos que costumam ocorrer nesta época. "A recuperação é gradativa; não acontece da noite para o dia, mas é possível! No entanto, é menos desgastante manter um ritmo moderado de atividade física do que tentar recuperar tudo de uma vez", ressalta.

Para aqueles que não têm a atividade física como parte da rotina, Maurício De Angeli aconselha que aproveitar este período para ajustar os horários e estabelecer uma nova atividade para os próximos meses.

A melhor dica do personal trainer é definir o melhor horário para a atividade física. "Como estamos em dias de calor intenso, as primeiras horas do dia são as mais indicadas. No entanto, isso pode ser ajustado conforme a disponibilidade de cada pessoa. A OMS recomenda de 30 a 60 minutos de atividade física de intensidade moderada por dia", diz.

"Os benefícios incluem manter o corpo em atividade para que os efeitos das festas de fim de ano não sejam tão prejudiciais, mantendo o objetivo sempre ao alcance" Maurício De Angeli - Profissional de educação física e personal trainer

Férias e treinos

Para o gestor técnico de musculação da Cia Athletica, Bruno Freitas, diferentes níveis de esportistas podem continuar mantendo o ritmo e o cuidado enquanto desfrutam dos dias de descanso. Manter-se ativo durante as férias, para o profissional, é essencial para preservar a saúde e os resultados conquistados ao longo do ano.

Para os iniciantes, a dica de Bruno Freitas é apostar em um treino funcional e dinâmico com exercícios de baixo impacto e muita mobilidade. Movimentos como agachamentos, flexões com joelhos apoiados e abdominais curtos podem ser feitos no próprio quarto.

Quem já treina há algum tempo e está no nível intermediário pode aumentar a intensidade. A recomendação de Bruno Freitas é incorporar exercícios como agachamentos com salto, burpees, abdominal remador e afundos alternados.

Aos atletas de nível avançado, a proposta é focar em estímulos de potência e maior tensão muscular. O treino indicado por Bruno Freitas inclui exercícios mais complexos, como burpees com variações, mountain climbers e flexões dentro e fora desafiando ao máximo a força e a resistência do corpo.

O profissional ainda lembra que todos os exercícios devem ser praticados por quem já tem conhecimento prévio ou possui acompanhamento profissional. "Reforçamos a importância de realizar os exercícios com a orientação de um profissional de educação física ou, ao menos, com o devido conhecimento prévio dos movimentos, além de não apresentar restrições de saúde que impeçam a prática", destaca.

Dicas para quem vai viajar e não quer perder o ritmo:

01 Frequência "O treino deve ser a primeira atividade do dia", afirma Bruno Freitas. Se a rotina de viagem ou lazer for apertada, acorde um pouco mais cedo e faça o treino logo pela manhã. Existem treinos rápidos e eficazes para não ocupar muito do seu tempo. 02 Alimentação Durante as viagens, o controle alimentar tende a cair por terra, especialmente com o excesso de opções nos buffets de resorts e hotéis all inclusive. A dica é comer com moderação, fazer das refeições um prazer e não uma obrigação e, claro, beber muita água. 03 Prepare-se para treinar Organize suas roupas de treino antes da viagem e já deixe os alarmes configurados. Se estiver acompanhando um parceiro ou parceira, combine a rotina de treino com antecedência para que o outro seja um motivador, e não uma desculpa para faltar. 04 Encontre alternativas de treino Mesmo sem uma academia, é possível manter os resultados. O ideal é buscar por rotinas que podem ser feitas no quarto do hotel, sem necessidade de equipamentos sofisticados