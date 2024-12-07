Os alimentos que ajudam (e os que atrapalham) a enfrentar o calor

Saladas, sucos e frutas são boas opções de alimentos para serem consumidos em dias quentes Crédito: Shutterstock

O verão ainda nem chegou oficialmente e já é possível sentir na pele como serão os dias da estação mais quente do ano. Além de optar por roupas mais leves e atividades ao ar livre, adaptar a alimentação e reforçar a hidratação também são boas estratégias para o corpo aguentar as altas temperaturas.

Enquanto algumas comidas são capazes de amenizar o calor - como sorvetes, sucos naturais e saladas-, outras opções podem piorar a sensação térmica. Afinal, através dos processos de digestão e absorção dos alimentos, o corpo é capaz de produzir calor, o que justifica a sensação de recrescência - ou não - após algumas refeições. "É a termogênese. Isso ocorre naturalmente com qualquer tipo de alimento", explica a nutricionista Paula Chequer.

A dica de nutricionistas, basicamente, é apostar em opções leves. Sorvetes e picolés de fruta também são boas opções para aliviar o calor. Além disso, na hora das compras, a dica principal é procurar por frutas ricas em água.

"O ideal é apostar em alimentos mais leves e saudáveis, como saladas, legumes e carnes grelhadas. Frutas como morango, melão e melancia também podem ser ótimas aliadas, pois tem teor maior de água", completa a nutricionista Catiene Chieppe.

Como ajustar a alimentação em dias quentes - Aposte em saladas; - Evite preparos quentes, como sopas e caldos; - Priorize frutas ricas em água, como morango e melancia; - Corte alimentos fritos e industrializados do cardápio; - Reforce a hidratação com água, sucos naturais e água de coco.

Quais alimentos afastam o calor?

Melancia

Pepino

Morango

Pera

Maçã

Uva

Tomates

Abacaxi

Pimentão

"Além de serem refrescantes e favorecerem a reposição da água do corpo, esses alimentos também auxiliam no processo de digestão. A água é essencial para diminuir a prisão de ventre", ressalta Catiene Chieppe.

O que evitar?

Carnes gordurosas

Frituras

Molhos

Pratos à milanesa

Alimentos industrializados

Sopas e caldos

"Algumas pessoas também sentem um desconforto quando comem demais nos períodos mais quentes do ano. Apostar em alimentos leves e saudáveis é melhor", completa a nutricionista.

Lembre-se de se hidratar!

Sucos de fruta também são uma boa opção para refrescar o dia Crédito: Shutterstock

É também durante os dias quentes que o risco de desidratação aumenta. Além de incluir alimentos ricos em água, é preciso reforçar a hidratação aumentando o consumo de líquidos. Algumas opções são água mineral, líquidos sem adição de açúcar, sucos de fruta natural ou integral, água com gás, água de coco, isotônico e até refrigerante zero para aqueles que não deixam a bebida de lado.

"O risco de desidratação aumenta devido à alta perda de água pelo suor. Portanto, incluir alimentos ricos em água na alimentação é uma boa escolha", destaca a nutricionista Catiene Chieppe.