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Alimentação

Comer é afeto! Aproveite a ceia do fim de ano sem neurose

Nutricionistas dão dicas de como nutrir uma relação saudável com os alimentos, sem privações ou exageros

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 09:00

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

14 dez 2024 às 09:00
Mesa natal
Nas comemorações regadas a bons pratos, a refeição pode representar mais do que uma necessidade biológica Crédito: Shutterstock
Independente das crenças de cada um, na maioria dos lares brasileiros, os dias 24 e 31 de dezembro são marcados por comida farta e saborosa. Bacalhau, peru, rabanada, arroz com passas, pudim, churrasco, salpicão… são diversas as opções para agradar todos os gostos. A única coisa que não combina com nenhum tipo de cardápio é a cobrança com a alimentação.
Nessa época festiva, com comemorações regadas a bons pratos, a refeição pode representar mais do que uma necessidade biológica, mas um elo entre quem cozinhou e quem vai se sentar à mesa, uma forma de demonstrar carinho. É o que acredita a nutricionista Kethelyn Lisboa. 
"Vai além de apenas nutrir, também é afeto, faz parte das memórias, das mesas, das risadas, da comunhão e harmonia. Em volta dela tem histórias, tem as mãos que preparam com carinho, tem a vida acontecendo"
Kethelyn Lisboa - Nutricionista
O que ocorre nestes dias, segundo a nutricionista, é uma alternância entre a restrição e o exagero. Ao mesmo tempo que a fartura enche os olhos, quem segue dietas restritivas durante o ano tende a não se permitir aproveitar os alimentos disponíveis. O resultado, muitas vezes, é a compulsão.
“A população geralmente não sabe lidar com a disponibilidade de comida nesses dias, não sabe identificar seus sinais internos e possíveis gatilhos nesse período", acrescenta. 
De acordo com a nutricionista, o padrão de beleza é o principal causador de "neurose" com a alimentação. Seja através de revistas, jornais e televisão ou pelas redes sociais, a busca inalcançável por um corpo perfeito é o que faz  com que as pessoas criem uma relação nada saudável com os alimentos.
"As pessoas pensam o tempo todo no que devem comer e no quanto comer, mas raramente percebem como comem e porque comem. No fim, se sentem sempre culpadas e frustradas com a alimentação", argumenta. 
Desse modo, alguns alimentos são vistos como grandes vilões e acabam sendo taxados como proibidos. Ao invés de alimentar essa inimizade, o aconselhado pela nutricionista é se exercitar nos dias de comemorações, reforçar a hidratação, incluir proteínas, frutas e legumes. A combinação desses fatores permite aproveitar a ceia e evitar os prejuízos. "O que é preciso ter cuidado é com os excessos, e buscar conter os danos na medida do possível", diz.
"A autocrítica só aumenta a ansiedade e pode até levar a uma relação mais distorcida com a comida. É preciso lembrar que ninguém come 100% saudável e perfeito"
Kethelyn Lisboa - Nutricionista
Mais do que algo de uma noite, a neurose com a comida atrapalha as refeições de um ano inteiro. Uma relação punitiva só prejudica o metabolismo e a saúde mental. O recomendado é ter equilíbrio. 
Dicas para construir uma relação mais saudável com a comida:
  1. Comece entendendo o motivo que te faz ter medo de comer
  2. Evite acompanhar pessoas que chamam comida de “lixo”
  3. Não considere a comida apenas um meio para alcançar um objetivo
  4. Pratique autocompaixão e gentileza 
  5. Entenda que a comida é sua amiga
  6. Não se puna com restrições

Uma ceia traz prejuízo?

Resumir toda a dedicação de um ano inteiro a apenas uma ou duas noites não só prejudica aquele momento como também contribui para a construção de uma relação ansiosa com a comida. A nutricionista Anna Alledi concorda que a comida não é só uma fonte de energia e nutrientes.
"A comida pode ser um vínculo magnífico entre você e as pessoas que amam. Comida vai além da ingestão de nutrientes"
Anna Alledi - Nutricionista
Na ceia de Natal, Ano Novo ou em qualquer outra data especial, uma refeição fora da dieta não é capaz de atrapalhar toda a dedicação com a alimentação e o corpo durante o ano. "Para engordarmos um quilo, precisamos consumir 7.700 calorias a mais por dia. Isso seriam 4 quilos de risoto de queijo e 3 litros e meio de vinho tinto”, explica.
Comer a quantidade de comida suficiente em uma refeição para engordar é praticamente impossível, segundo a nutricionista. Ao invés de trazer resultados desejados, como emagrecimento, a restrição a proibição nessas datas pode ter efeito contrário, tornando o consumo exagerado.
“Quando entendemos que somos a somatória do que mais fazemos, e não das exceções que nos permitimos, o comer exagerado se torna cada vez menos frequente. Consequentemente, a relação com a comida irá melhorar”, destaca Anna Alledi.
A nutricionista também chama a atenção para os cuidados com a saúde mental. Se a alimentação é uma preocupação recorrente e está virando um peso na vida, o ideal é buscar por acompanhamento profissional. “Quando sua vida gira em torno da sua alimentação, algo precisa ser revisto. A terapia se torna fortemente indicada”, salienta.
As especialistas reforçam que a alimentação precisa ser equilibrada durante o ano e adequada para as necessidades de cada corpo. Ainda assim, ambas ressaltam que é possível apreciar bons pratos e celebrar os amigos e a família sem anular o cuidado de um ano.
"Você precisa do seu corpo para viver e isso inclui momentos especiais com quem é especial para você"
Anna Alledi - Nutricionista
A seguir, confira dicas de como aproveitar as ceias de Natal e Ano Novo sem culpa:
  1. Organize a ceia e faça escolhas conscientes
  2. Faça refeições balanceadas ao longo do dia
  3. Durante a ceia, coma os alimentos que deseja com calma
  4. Coma com presença, apreciando os sabores e texturas
  5. Comece pela proteína, saladas e vegetais
  6. No dia seguinte, volte à rotina normal, sem recorrer a jejuns ou regras absurdas

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