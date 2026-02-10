Câncer nos rins: entenda a doença que levou à morte o vocalista do 3 Doors Down

Quando o diagnóstico é feito em estágios avançados, o tratamento se torna mais complexo, com pior prognóstico. “A evolução da doença está diretamente ligada ao momento em que é identificada. Quando descoberta precocemente, as taxas de cura são significativamente maiores. Por outro lado, nos casos em que já há metástase para outros órgãos, o tratamento costuma ter como foco principal o controle do tumor e a melhora da qualidade de vida do paciente”, diz o médico. Por isso, a conscientização sobre a doença é tão importante.