AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Câncer de tireoide: entenda o diagnóstico do jogador Everton Ribeiro
Passou por cirurgia

Câncer de tireoide: entenda o diagnóstico do jogador Everton Ribeiro

O principal sinal é a presença de nódulo ou inchaço no pescoço. Além disso, rouquidão, tosse constante e dificuldade para engolir alimentos também podem indicar a suspeita de tumor

Publicado em 06 de Outubro de 2025 às 17:35

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

06 out 2025 às 17:35
Everton-Ribeiro-jogador-de-futebol
Everton Ribeiro  foi diagnosticado com câncer na tireoide e passou por cirurgia Crédito: Reprodução @evertonri
O jogador Everton Ribeiro revelou nesta segunda-feira (06/10) que foi diagnosticado com câncer na tireoide e passou por cirurgia. O jogador informou que descobriu a doença há cerca de um mês e agora segue em recuperação.
"Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", diz a legenda da foto postada numa rede social. 

Veja Também

Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide

'Não foi fácil, mas passou', diz Carla Diaz ao falar sobre cura de câncer de tireoide

O câncer de tireoide tem origem na glândula, que está localizada na parte da frente do pescoço. "Ela é responsável por controlar o metabolismo do nosso corpo, a partir da produção dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina). Na maioria das vezes, os tumores encontrados na tireoide são benignos, mas é importante realizar os exames específicos para o diagnóstico correto", explica a oncologista Fernanda Cesar.
De acordo com o Inca, este tipo de tumor é o mais comum da região da cabeça e pescoço e afeta três vezes mais as mulheres do que os homens. A médica conta que ainda não existe uma causa única que explique esse número, mas na literatura médica é possível encontrar alguns estudos que evidenciam as relações hormonais e alimentares com o câncer de tireoide.
"Entre os fatores de risco está a idade, já que esse tipo de câncer é mais comum em mulheres com idade entre 40 a 50 anos. Histórico familiar de câncer da tireoide e a exposição à radiação nessa região também podem aumentar as chances de desenvolvimento do tumor", diz Fernanda Cesar.

Cirurgia é a primeira opção

Marco Homero de Sá Santos, cirurgião de cabeça e pescoço, conta que normalmente é assintomático, mas, à medida que o nódulo cresce, pode provocar incômodo cervical ao engolir ou ao deitar-se, além de ficar mais visível no pescoço. "Tumores avançados podem levar a rouquidão e sensação de falta de ar", diz.
O diagnóstico do nódulo se dá pela junção da história clínica do paciente e exame físico associado ao ultrassom que direciona se o caso é suspeito para malignidade. "Por isso, é necessário realizar uma punção do nódulo (uma biópsia por agulha). Alguns casos somente serão diagnosticados após serem retirados através da cirurgia", diz Marco Homero de Sá.

Veja Também

Além de mucosite: saiba os efeitos colaterais da quimioterapia

O médico explica que a cirurgia sempre é a primeira opção. "A tireoidectomia pode ser parcial, quando se retira metade da glândula, ou total. É realizada sob anestesia geral, normalmente, através de um corte pequeno no pescoço. Existe, atualmente, uma técnica de tireoidectomia parcial onde a incisão é feita pela boca e, portanto, não deixa cicatriz. Por ser uma técnica nova, ainda está em evolução", ressalta Marco Homero de Sá.
Em casos mais avançados, há também a necessidade de se retirar, além da tireoide, os gânglios linfáticos ao redor
Marco Homero de Sá - Cirurgião de cabeça e pescoço
A oncologista Fernanda Cesar diz que, após a cirurgia, o paciente deve complementar o tratamento com doses terapêuticas de iodo radioativo para eliminar o tecido tumoral e evitar o retorno da doença. "Mas o tratamento depende do estágio do tumor e, em alguns casos, pode ser combinado com a radioterapia e quimioterapia, por exemplo".
A médica ressalta que a melhor forma de prevenção do câncer de tireoide é evitar a exposição à radiação e manter uma quantidade adequada de iodo na alimentação diária. "Se existe algum familiar com histórico para câncer de tiroide, também é indicada a realização de exames genéticos e de rastreamento".

Veja Também

Caso Hungria: saiba o que acontece no corpo na intoxicação por metanol

Milton Nascimento: saiba o que é a demência por corpos de Lewy

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câncer Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que uma crítica parece pesar mais do que vários elogios? Entenda
Vista de Vila Velha
Mivita negocia terrenos em Vila Velha e projeta R$ 2 bilhões em VGV
Branded Águia Branca 80 anos
Águia Branca renova frota e compra 45 ônibus; 35 são de dois pisos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados