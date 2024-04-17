Além de mucosite: saiba os efeitos colaterais da quimioterapia

Fabiana Justus passou por um transplante de medula óssea Crédito: Reprodução @Fabianajustus

boca, garganta, esôfago e outras áreas. A quimioterapia também pode ter outros efeitos colaterais. Na última semana, Fabiana relatou que, durante o tratamento, enfrenta a condição chamada de mucosite . O tratamento do câncer pode apresentar uma série de desafios, sendo a mucosite um deles, especialmente prevalente em pacientes submetidos ao transplante de medula óssea. Essa complicação comum pode afetar todo o trato gastrointestinal, incluindo. A quimioterapia também pode ter outros efeitos colaterais.

A quimioterapia é uma das principais formas de tratamento contra o câncer, utilizando medicamentos específicos para combater as células cancerígenas ou impedir seu crescimento e disseminação. Esses medicamentos atuam interferindo no ciclo celular das células cancerosas, inibindo sua capacidade de se multiplicar e se espalhar pelo corpo.

Segundo a hematologista Karina Correa Barcelos, da Oncoclínicas Espírito Santo, os efeitos colaterais da quimioterapia variam conforme o tipo de medicamento e a sensibilidade individual de cada paciente. "Alguns sintomas comuns incluem náuseas, vômitos, diarreia, fadiga, queda de cabelo, diminuição da contagem de células sanguíneas, mucosite e inflamação dos nervos, a neuropatia periférica". Ela ressalta a importância do controle das náuseas e vômitos.

Karina Correa Barcelos diz que os efeitos colaterais da quimioterapia variam conforme o tipo de medicamento e a sensibilidade individual Crédito: Divulgação

"Esses sintomas podem ser bastante desconfortáveis, mas existem medicamentos disponíveis para ajudar a controlá-los e melhorar a qualidade de vida durante o tratamento." Karina Correa Barcelos - Hematologista

Outro efeito colateral significativo é a queda de cabelo, que pode afetar a autoestima dos pacientes. "Embora temporária, essa condição pode ser emocionalmente desafiadora e requer apoio e compreensão por parte da equipe médica e da família", destaca a médica.

Além disso, a diminuição da contagem de células sanguíneas pode aumentar o risco de infecções e hemorragias. É importante monitorar de perto os níveis sanguíneos durante o tratamento e, se necessário, realizar transfusões de sangue ou outros procedimentos para corrigir essas alterações.