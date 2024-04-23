8 alimentos ricos em colágeno para estimular a saúde da pele

As oleaginosas, como nozes, amêndoas e castanhas, são verdadeiros tesouros quando se trata da saúde da pele. Esses alimentos são ricos em ácidos graxos essenciais, como ômega 3 e 6, além de vitaminas, minerais e antioxidantes, como vitamina E, zinco e selênio, que auxiliam na produção de colágeno e protegem a pele dos radicais livres. Segundo a nutricionista Daniela Medeiro, o recomendado é sempre optar pelas versões naturais, evitando as opções com sal, cascas crocantes ou coberturas doces.