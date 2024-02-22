O consumo de oleaginosas favorece o funcionamento do corpo Crédito: Silvia Martins | Shutterstock

As oleaginosas são um grupo de alimentos que engloba sementes e frutos secos ricos em óleos naturais e gorduras saudáveis. Exemplos incluem amêndoas, nozes, castanhas, pistaches e avelãs. Elas são fundamentais para a promoção da saúde física e mental, são ricas em nutrientes e auxiliam no processo de emagrecimento. Por isso, a seguir, confira 10 motivos para incluir oleaginosas na dieta!

1. Nutrientes essenciais

Oleaginosas são ricas em nutrientes essenciais, incluindo vitaminas (como E e do complexo B), minerais (cálcio, magnésio e zinco) e antioxidantes, fornecendo uma variedade de benefícios para o corpo.

2. Fonte de proteína vegetal

São excelentes fontes de proteína vegetal, fundamental para a construção e reparo de tecidos, promovendo a saúde muscular e auxiliando na manutenção do peso.

“[As proteínas] são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares, síntese muscular, de anticorpos, enzimas, hormônios, neurotransmissores, no transporte de substâncias pelo corpo e são fonte de energia”, acrescenta Alessandra Luglio, nutricionista e coordenadora do departamento de nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira.

3. Ômega 3 e 6

Contêm ácidos graxos essenciais ômega 3 e 6, essenciais para a saúde cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardíacas e promovendo a função cerebral.

4. Controle do colesterol

A inclusão de oleaginosas na dieta está associada à redução do colesterol LDL. “Elas regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL ( colesterol ruim ) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudável”, explica a nutricionista Natália Colombo.

As oleaginosas ajudam a controlar a fome Crédito: rsooll | Shutterstock

5. Efeito saciante

Graças à combinação de fibras, proteínas e gorduras saudáveis, as oleaginosas proporcionam uma sensação duradoura de saciedade, auxiliando no controle do apetite e na manutenção do peso.

“Possuem grande quantidade de nutrientes que provocam saciedade, são antioxidantes e ajudam a manter o nível de glicose estável, auxiliando o processo da queima de gordura”, explica a nutricionista Nathalia Bungenstab Sales.

6. Controle glicêmico

A presença de fibras e proteínas nas oleaginosas ajuda a regular os níveis de glicose no sangue, por isso são benéficas para pessoas com diabetes, contribuindo para a prevenção de picos de insulina.

7. Saúde cerebral

Os nutrientes presentes nas oleaginosas, como vitamina E e selênio, são associados a benefícios para a saúde cerebral, incluindo a melhora da memória e a redução do risco de declínio cognitivo.

8. Antioxidantes protetores

Ricas em antioxidantes, as oleaginosas ajudam a combater os radicais livres, protegendo as células contra danos oxidativos e contribuindo para a prevenção de doenças crônicas.

9. Saúde óssea

A presença de minerais como cálcio , magnésio e fósforo nas oleaginosas promove a saúde óssea, prevenindo a osteoporose e fortalecendo a estrutura esquelética.

10. Praticidade e versatilidade

Além dos benefícios nutricionais, as oleaginosas são práticas , podendo ser consumidas como lanches saudáveis, adicionadas a saladas, iogurtes ou incorporadas a receitas diversas, tornando fácil incluí-las na rotina alimentar.