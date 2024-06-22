7 receitas saudáveis com peixe para aumentar a massa muscular

Em uma travessa, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, corte a sua superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, coloque o alho, o suco de limão e o sal e mexa bem. Passe a mistura sobre o peixe, cubra e deixe descansar por 1 hora. Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha o peixe e as batatas. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido à temperatura média até dourar. Sirva em seguida.