7 benefícios do azeite para a saúde e como usá-lo na alimentação

O azeite é rico em vitamina E e polifenóis, antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo, reduzindo a inflamação e protegendo as células contra danos. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.