Se alimentar antes dos exercícios físicos é fundamental para preservar a saúde e ter um bom rendimento durante o treino. Isso porque uma alimentação rica em nutrientes, fibras e vitaminas ajuda a manter os níveis de glicose no sangue, principal fonte de energia para o corpo, e evita a hipoglicemia.
“O recomendado é nunca se exercitar em jejum e, independentemente do horário da atividade física, é importante sempre se alimentar com cerca de uma hora de antecedência e não deixar de comer também logo após o exercício ou em até uma hora”, recomenda Tamara Stulbach, doutora em Nutrição e Saúde Pública e especialista em Nutrição Esportiva.
A seguir, confira 6 lanches fit com frango para comer antes do treino. Veja!
Sanduíche natural de frango para o pré-treino
Ingredientes
- 2 fatias de pão integral com grãos
- 1 folha de alface
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 cebola descascada e picada
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Lave a folha de alface em água corrente e coloque sobre uma fatia de pão. Disponha o tomate sobre ela e faça uma camada com o frango. Feche o sanduíche com a fatia de pão restante e sirva em seguida.
Omelete de fornopara comer antes do treino
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2xícara de chá de água
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango desfiado e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Acrescente a farinha de aveia, a água e o fermento químico e mexa. Unte uma assadeira com azeite, disponha o frango sobre ela e despeje o ovo batido por cima. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
Pizza de frango com massa de couve-flor
Ingredientes
- 150 g de peito de frango cozido e desfiado
- Floretes de 1 couve-flor
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 clara de ovo
- 1/4 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1 tomate sem sementes cortado em cubos
- 300 g de molho de tomate
- 100 g de palmito cortado em rodelas
- 100 g de queijo de cabra em rodelas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o alho e a couve-flore e bata por 3 minutos. Transfira para um recipiente, adicione o queijo ralado, a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Cubra uma assadeira com papel-manteiga e disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos. Retire do forno e reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o frango e refogue por 4 minutos. Acrescente o molho de tomate, o palmito e o tomate e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e disponha o molho com frango sobre a massa de couve-flor. Cubra com o queijo cabra fatiado e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar e sirva em seguida.
Tapioca recheada com frango
Ingredientes
Tapioca
- 2 xícaras de chá de polvilho doce
- 1 xícara de chá de água
Recheio
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
- 3 colheres de sopa de molho de tomate
- 340 g de milho-verde cozido
- Sal a gosto
Modo de preparo
Tapioca
Em um recipiente, coloque o polvilho doce e regue com a água. Misture até obter uma farinha solta. Transfira para uma frigideira, espalhe até formar uma camada fina e leve ao fogo médio. Deixe dourar e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado, o molho de tomate e o milho-verde e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Recheie a tapioca com o frango e sirva em seguida.
Crepefit para o pré-treino
Ingredientes
- 1 cebola descascada e picada
- 5 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 100 ml de leite desnatado
- 1 colher de sopa de óleo de soja
- 1 ovo
- Sal, azeite e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o óleo de soja, o ovo, a farinha de trigo integral e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e salsinha e desligue o fogo. Recheie os crepes com o frango e dobre ao meio. Leve ao forno preaquecido em 180°C por 10 minutos. Sirva sem seguida.
Muffin de aveia com frango
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de leite
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, o sal e o azeite e misture. Aos poucos, coloque a farinha de aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Após, distribua metade da massa sobre forminhas de silicone para muffin e cubra com o frango. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.