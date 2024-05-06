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Cuidados específicos

6 dicas para manter os cabelos sempre hidratados

Veja como alguns cuidados são fundamentais para ter fios brilhantes e sedosos

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 08:00

Portal Edicase

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Publicado em 

06 mai 2024 às 08:00
Imagem Edicase Brasil
Algumas atitudes podem contribuir muito para evitar o ressecamento dos fios  Crédito: MillaF | Shutterstock

A hidratação adequada dos cabelos ajuda a prevenir a quebra, o ressecamento, as pontas duplas e outros problemas capilares, além de proporcionar um aspecto mais brilhante, bonito e sedoso. Nesse sentido, existem diversos cuidados específicos que podem ajudar a manter os fios hidratados. Por isso, a terapeuta capilar Renata Fraga lista alguns hábitos que auxiliam. Confira!

1. Coloque leave-in na rotina

Use leave-in apropriado para o seu tipo de cabelo. Ele funciona como uma película protetora dos fios. Além disso, escolha as opções com filtro solar.

2. Enxágue o cabelo após o mergulho

Sempre que der um mergulho no mar ou na piscina, se possível, enxágue o cabelo com água corrente. Desse modo, você retira o excesso de resíduos presentes na água, como o sal e o cloro, que danificam os fios.

Imagem Edicase Brasil
Tratar os cabelos com óleos naturais ajuda na hidratação  Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Utilize óleos vegetais

Hidrate seu cabelo em casa e no salão. Tratamento com queratina é uma ótima opção. Tratar os cabelos com óleos vegetais naturais também é indicado. Isso porque eles são poderosos na umectação celular, pois impedem a saída da água e dos nutrientes, mantendo o cabelo hidratado.

4. Proteja o cabelo do sol

Use boné ou chapéu quando for se expor ao sol. Os dois protegem o cabelo, mas, ao mesmo tempo, abafam o couro cabeludo. Por isso, quando estiver embaixo do guarda-sol ou em um local coberto, prefira ficar sem eles.

5. Corte os cabelos com regularidade

Corte as pontinhas do cabelo. A parte fina dos fios, mais antiga e desgastada, fica com as escamas abertas, o que dificulta a retenção de nutrientes pela fibra capilar. Para quem quer eliminar somente as pontas duplas, prefira o corte bordado.

6. Evite produtos com álcool

Produtos capilares com álcool podem ressecar os cabelos, então procure por itens livres desse ingrediente.

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