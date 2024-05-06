6 dicas para manter os cabelos sempre hidratados

A hidratação adequada dos cabelos ajuda a prevenir a quebra, o ressecamento, as pontas duplas e outros problemas capilares, além de proporcionar um aspecto mais brilhante, bonito e sedoso. Nesse sentido, existem diversos cuidados específicos que podem ajudar a manter os fios hidratados. Por isso, a terapeuta capilar Renata Fraga lista alguns hábitos que auxiliam. Confira!