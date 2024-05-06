6 dicas para manter os cabelos sempre hidratados

A hidratação adequada dos cabelos ajuda a prevenir a quebra, o ressecamento, as pontas duplas e outros problemas capilares, além de proporcionar um aspecto mais brilhante, bonito e sedoso. Nesse sentido, existem diversos cuidados específicos que podem ajudar a manter os fios hidratados. Por isso, a terapeuta capilar Renata Fraga lista alguns hábitos que auxiliam. Confira!
1. Coloque leave-in na rotina
Use leave-in apropriado para o seu tipo de cabelo. Ele funciona como uma película protetora dos fios. Além disso, escolha as opções com filtro solar.
2. Enxágue o cabelo após o mergulho
Sempre que der um mergulho no mar ou na piscina, se possível, enxágue o cabelo com água corrente. Desse modo, você retira o excesso de resíduos presentes na água, como o sal e o cloro, que danificam os fios.
3. Utilize óleos vegetais
Hidrate seu cabelo em casa e no salão. Tratamento com queratina é uma ótima opção. Tratar os cabelos com óleos vegetais naturais também é indicado. Isso porque eles são poderosos na umectação celular, pois impedem a saída da água e dos nutrientes, mantendo o cabelo hidratado.
4. Proteja o cabelo do sol
Use boné ou chapéu quando for se expor ao sol. Os dois protegem o cabelo, mas, ao mesmo tempo, abafam o couro cabeludo. Por isso, quando estiver embaixo do guarda-sol ou em um local coberto, prefira ficar sem eles.
5. Corte os cabelos com regularidade
Corte as pontinhas do cabelo. A parte fina dos fios, mais antiga e desgastada, fica com as escamas abertas, o que dificulta a retenção de nutrientes pela fibra capilar. Para quem quer eliminar somente as pontas duplas, prefira o corte bordado.
6. Evite produtos com álcool
Produtos capilares com álcool podem ressecar os cabelos, então procure por itens livres desse ingrediente.