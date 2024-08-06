AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fit

5 receitas saudáveis e deliciosas com cenoura

Veja como preparar opções fáceis com esse vegetal saboroso e nutritivo

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 10:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 ago 2024 às 10:00
Imagem Edicase Brasil
Creme de cenoura com gengibre  Crédito: Dani Vincek | Shutterstock
A cenoura é um dos vegetais mais versáteis e nutritivos que podemos incluir em nossa alimentação diária. Rica em vitaminas, minerais e fibras, ela não só contribui para a saúde dos olhos, pele e sistema imunológico, como também adiciona um sabor delicioso e uma cor vibrante aos pratos.
Confira, a seguir, 5 receitas saudáveis e deliciosas com cenoura!

Creme de cenoura com gengibre

Ingredientes

  • 4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes
  • Sal, azeite, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione as cenouras e o gengibre, refogando por mais alguns minutos. Acrescente o caldo de legumes e deixe ferver. Reduza o fogo e cozinhe por cerca de 20 minutos, até as cenouras estarem macias. Retire do fogo e bata a sopa no liquidificador até ficar cremosa. Volte para a panela, tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe a cebolinha picada. Aqueça em fogo médio e sirva em seguida.

Cenoura assada com ervas

Ingredientes

  • 6 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de alecrim picado
  • 1 colher de chá de tomilho picado
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as cenouras e regue com o azeite. Polvilhe as ervas picadas e o sal sobre as cenouras, misturando bem para cobrir. Leve ao forno médio preaquecido por cerca de 25-30 minutos, virando as cenouras na metade do tempo, até que fiquem douradas e macias. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salada de cenoura com laranja e mel (Imagem: bozulek | Shutterstock) Crédito:

Salada de cenoura com laranja e mel

Ingredientes

  • 3 cenouras raladas
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 colher de sopa de mel
  • Sal, tomilho, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de laranja e o mel até ficar homogêneo. Adicione as cenouras raladas e misture bem. Tempere com sal, tomilho e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Purê de cenoura com batata-doce

Ingredientes

  • 4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal
  • Sal e noz-moscada a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra as cenouras e as batatas-doces com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Escorra bem e amasse com um garfo ou passe pelo espremedor de batatas. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o purê de cenoura e batata-doce. Gradualmente, adicione o leite, mexendo até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e noz-moscada e sirva em seguida.

Muffins de cenoura e aveia

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de cenoura ralada
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 ovo
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o ovo, o óleo de coco, o açúcar mascavo e o leite até ficar homogêneo. Adicione a cenoura ralada e misture bem. Em outra tigela, combine a farinha de trigo, a aveia, o fermento e a canela. Coloque os ingredientes secos na mistura de cenoura e mexa até ficar homogêneo. Distribua a massa nas forminhas de muffins untadas com óleo de coco e leve ao forno médio preaquecido por 20-25 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Sirva em seguida.

Veja Também

Meio café, meio almoço: 6 lugares que servem brunch em Vitória

Quer um bife de panela suculento e fácil de fazer? Veja receita

Aprenda a fazer uma deliciosa torta de banana caramelada

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista que fugiu em Colatina
Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista na faixa de pedestres em Colatina
Imagem de destaque
Tem milho-verde em casa? Faça este bolo cremoso de liquidificador para o café da tarde
Imagem BBC Brasil
Como vale-tudo no STF 'sequestrou' a eleição — e quais as consequências disso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados