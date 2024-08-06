A cenoura é um dos vegetais mais versáteis e nutritivos que podemos incluir em nossa alimentação diária. Rica em vitaminas, minerais e fibras, ela não só contribui para a saúde dos olhos, pele e sistema imunológico, como também adiciona um sabor delicioso e uma cor vibrante aos pratos.
Confira, a seguir, 5 receitas saudáveis e deliciosas com cenoura!
Creme de cenoura com gengibre
Ingredientes
- 4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes
- Sal, azeite, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione as cenouras e o gengibre, refogando por mais alguns minutos. Acrescente o caldo de legumes e deixe ferver. Reduza o fogo e cozinhe por cerca de 20 minutos, até as cenouras estarem macias. Retire do fogo e bata a sopa no liquidificador até ficar cremosa. Volte para a panela, tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe a cebolinha picada. Aqueça em fogo médio e sirva em seguida.
Cenoura assada com ervas
Ingredientes
- 6 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de alecrim picado
- 1 colher de chá de tomilho picado
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque as cenouras e regue com o azeite. Polvilhe as ervas picadas e o sal sobre as cenouras, misturando bem para cobrir. Leve ao forno médio preaquecido por cerca de 25-30 minutos, virando as cenouras na metade do tempo, até que fiquem douradas e macias. Sirva em seguida.
Salada de cenoura com laranja e mel
Ingredientes
- 3 cenouras raladas
- Suco de 2 laranjas
- 1 colher de sopa de mel
- Sal, tomilho, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o suco de laranja e o mel até ficar homogêneo. Adicione as cenouras raladas e misture bem. Tempere com sal, tomilho e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Purê de cenoura com batata-doce
Ingredientes
- 4 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- Sal e noz-moscada a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, cubra as cenouras e as batatas-doces com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Escorra bem e amasse com um garfo ou passe pelo espremedor de batatas. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o purê de cenoura e batata-doce. Gradualmente, adicione o leite, mexendo até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e noz-moscada e sirva em seguida.
Muffins de cenoura e aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de cenoura ralada
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 1 colher de chá de fermento em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 ovo
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture o ovo, o óleo de coco, o açúcar mascavo e o leite até ficar homogêneo. Adicione a cenoura ralada e misture bem. Em outra tigela, combine a farinha de trigo, a aveia, o fermento e a canela. Coloque os ingredientes secos na mistura de cenoura e mexa até ficar homogêneo. Distribua a massa nas forminhas de muffins untadas com óleo de coco e leve ao forno médio preaquecido por 20-25 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Sirva em seguida.