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5 dicas para manter a pele hidratada nos dias secos

Especialistas explicam como alguns hábitos são importantes para manter a pele saudável e viçosa

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 09:00

Portal Edicase

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Publicado em 

13 set 2024 às 09:00
Imagem Edicase Brasil
Manter a pele hidratada ajuda a fortalecer a barreira cutânea contra agressores  Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

Os dias secos são grandes vilões de quem deseja manter a pele bonita, viçosa e saudável. Isso porque, segundo a dermatologista Paola Pomerantzeff, eles podem prejudicar a barreira cutânea e a capacidade da pele de reter água, “favorecendo o ressecamento, risco de irritações e doenças, já que a proteção da pele contra agressores externos fica comprometida”, afirma a especialista.

Apesar disso, os dias secos não precisam ser mais um obstáculo no seu caminho para conquistar a pele dos sonhos. Nosso time de especialistas reuniu cinco cuidados essenciais para você combater os danos causados pela baixa umidade na pele. Confira:

1. Reforce a hidratação

hidratação da pele figura entre as etapas mais importantes da rotina de skincare para manutenção da saúde e beleza do tecido cutâneo. “A hidratação ajuda a manter a umidade natural e a fortalecer a barreira de proteção da pele contra agressores externos. Além disso, o hábito ajuda a melhorar a textura e a suavidade da pele, além de minimizar a aparência de poros dilatados e irregularidades”, explica a dermatologista LilIan Brasileiro. 

Nesse sentido, a especialista recomenda o uso de hidratantes adequados ao tipo de pele. “O ideal é apostar em produtos formulados com ingredientes específicos, como ácido hialurônico e ceramidas, que potencializam a hidratação ao reter a umidade na pele”, aconselha.

2. Aumente a ingestão de líquidos

A ingestão de água é um dos hábitos mais importantes para manter a pele saudável, pois “melhora a aparência e a saúde da pele, tornando-a mais hidratada, suave e flexível, além de ajudar a eliminar as toxinas do corpo, o que pode reduzir o aparecimento de manchas e acne. Em contrapartida, quando bebemos pouca água, a pele torna-se ressecada, áspera, escamosa e sem brilho”, diz a Lilian Brasileiro.

Segunda a médica, de maneira geral, recomenda-se beber diariamente de 30 a 35 ml de água por quilo de peso corporal. “No entanto, esse valor pode ser maior dependendo de alguns fatores, incluindo a temperatura”, esclarece.

3. Aposte nos suplementos

Além do consumo de água, a hidratação cutânea também pode ser realizada de dentro para fora por meio de nutracêuticos, como o FC Oral. “Por conter ômega-3 vetorizado por fosfolipídeo, que possui identidade com a membrana celular, o ativo promove hidratação, restaurando os danos dessa membrana, e melhora a fluidez, isto é, permite que os nutrientes sejam absorvidos de uma forma mais plena, o que também traz resultados para a hidratação”, diz a farmacêutica Patrícia França, da Biotec Dermocosméticos.

Imagem Edicase Brasil
O esfoliante remove as células mortas da pele, deixando-a mais suave e luminosa  Crédito: Cast Of Thousands | Shutterstock

4. Inclua um esfoliante na sua rotina skincare

Para potencializar a hidratação proporcionada pelos cosméticos, uma das melhores estratégias é apostar na esfoliação. “O esfoliante ajuda a remover as células mortas da superfície da pele, deixando-a mais suave, luminosa e com aparência renovada. Além disso, aumenta a eficácia dos produtos hidratantes que serão aplicados em seguida”, destaca Lilian Brasileiro.

Isso não quer dizer, porém, que você deve realizar a esfoliação todos os dias, sempre antes de aplicar o hidratante. “O uso excessivo do esfoliante pode irritar a pele e causar vermelhidão, sensibilidade, efeito rebote na oleosidade e até piorar manchas. Por esse motivo, não é recomendado utilizar o esfoliante diariamente. A frequência ideal pode variar conforme o tipo de pele e a sensibilidade individual, mas, em geral, é recomendado realizar esse cuidado semanal ou quinzenalmente”, recomenda a profissional.

5. Aposte em procedimentos em consultório

Os procedimentos em consultório também são grandes aliados da hidratação da pele. Nesse sentido, o grande destaque é o skinbooster, que consiste em injeções de ácido hialurônico não reticulado. “Ao contrário da substância utilizada em preenchimentos, o ácido hialurônico do skinbooster não promove volume, mas, sim, atrai água para a pele, melhorando a hidratação, o viço e a textura do tecido cutâneo. Além disso, promove estímulo da produção das fibras de colágeno, responsáveis pela firmeza e sustentação da pele, melhorando, consequentemente, a aparência de rugas e linhas finas”, afirma Paola Pomerantzeff.

Outra excelente opção é a hidrodermoabrasão do Hydrafacial, que promove uma poderosa hidratação da pele enquanto limpa, esfolia e extrai sujidades de maneira agradável. “Ao unir limpeza de pele com aplicação de poderosos boosters, o procedimento é capaz de proporcionar um verdadeiro skincare de consultório, passando por todas as etapas indispensáveis no cuidado diário com a pele, mas de maneira muito mais potente. Dessa forma, melhora instantaneamente a qualidade do tecido cutâneo, uniformizando a textura e aumentando a firmeza, viço, maciez, hidratação e brilho da pele”, explica o dermatologista Renato Soriani. 

O profissional ainda afirma que, ao desobstruir os poros e melhorar a hidratação e vascularização da pele, o procedimento também aumenta a penetração e eficácia dos cosméticos utilizados diariamente na rotina skincare.

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