5 dicas para manter a pele hidratada nos dias secos

Além do consumo de água, a hidratação cutânea também pode ser realizada de dentro para fora por meio de nutracêuticos, como o FC Oral. “Por conter ômega-3 vetorizado por fosfolipídeo, que possui identidade com a membrana celular, o ativo promove hidratação, restaurando os danos dessa membrana, e melhora a fluidez, isto é, permite que os nutrientes sejam absorvidos de uma forma mais plena, o que também traz resultados para a hidratação”, diz a farmacêutica Patrícia França, da Biotec Dermocosméticos.