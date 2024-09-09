Confira 10 lançamentos de beleza apresentados na Beauty Fair 2024

01

Linha Melancia, da Skala Cosméticos

Para todas as etapas do cronograma capilar, a marca apresenta a linha Skala Frutástica. A linha Melancia chega para revitalizar os cachos e crespos. Composta por shampoo sem sulfato, condicionador e creme de tratamento que garante ultra definição por até 72 horas, a linha foi desenvolvida para oferecer cuidado completo, garantindo cachos e crespos radiantes. Indicada para a etapa de nutrição do cronograma capilar, cada gota é como uma onda refrescante que renova os fios, graças ao poder do Óleo de Semente de Melancia, Óleo de Argan e Vitaminas A e C, que proporciona ultra definição, proporcionando leveza e brilho.

02

Iluminador Stick, da Catharine Hill

O produto chega em bastão e disponível em três cores — Lunar (fundo dourado), Estelar (fundo rosado) e Solar (acobreado) —, visa proporcionar luminosidade e brilho. Indicado para todos os tipos de pele, a novidade possui alta durabilidade, brilho sofisticado e boa espalhabilidade. Pode ser aplicado nos lábios, maçãs do rosto e olhos.

03

Pó Facial Solto Translúcido Universal Power Blur, da Bauny Cosméticos

Com textura aveludada e partículas ultrafinas, o lançamento se adapta a todos os tons de pele e prolonga a durabilidade da maquiagem. Sua tecnologia HD e seu efeito soft-focus disfarçam as imperfeições e os poros enquanto suavizam a textura da pele. À base de vitamina E, sua fórmula possui ação antioxidante e hidratante.

04

Bastão Protetor Solar Facial FPS 60, da Ricca

Com um formato que facilita a aplicação e retoque, a novidade possui FPS 60 com proteção UVB e UVA e pode ser usada em todos os tipos de pele. Proporcionando um efeito matte, além de toque seco, o lançamento controla a oleosidade natural da pele, além de ser resistente à água e ao suor. Ideal para ser carregado na bolsa e utilizado ao longo do dia e sempre que for necessário.

05

Protetor Solar antioleosidade, da Vult

Protetor Solar FPS 70 facial oferece alta proteção contra os raios UVA e UVB. Protege a pele contra os danos causados pelo sol e previne os sinais de envelhecimento precoce. Com uma fórmula leve e de rápida absorção, é ideal para pele oleosa com tendência a acne, controlando a oleosidade por até nove horas. Com efeito matte, não interfere na durabilidade e no acabamento da maquiagem. Além disso, conta com a tecnologia anti-acinzentamento com acabamento invisível e livre do residual branco.

06

Esfoliante Corporal e Facial de Amora, da Raavi

O esfoliante conta com o extrato natural de batata-doce roxa, que oferece uma cor vibrante e um conjunto de benefícios antioxidantes que ajudam a proteger e rejuvenescer a pele. A amora, protagonista desta composição, é rica em antioxidantes e vitaminas, auxiliando na luta contra os sinais de envelhecimento e promovendo uma pele mais firme e radiante. Para uso facial e corporal, o esfoliante oferece uma experiência sensorial única, removendo as células mortas e impurezas, enquanto sua textura rica e os aromas suaves envolvem em um momento de puro bem-estar.

07

Gel Sobrancelhas Easy Brow, da Vizzela

A marca lança a linha Easy Brow, um gel fixador com cor, já que muitos consumidores além de organizar as sobrancelhas querem pigmentação em sua produção. Além de dar cor aos fios, o produto entrega o efeito Brow Lamination que dá o efeito de sobrancelhas alinhadas e preenchidas.

08

Ativador de Cachos, da Arvensis

O resultado do uso contínuo são cabelos macios, com balanço e iluminação natural. Com a formulação Force System, possui os ativos Óleo de Coco, que tem alto poder umectante e hidratante para repor nutrientes e age na diminuição do frizz. Ainda tem ação de selamento de cutículas evitando pontas dupla, e Colágeno Vegetal, que fornece aminoácidos e proteínas para nutrição funcional da fibra, promovendo hidratação funcional e restauração da elasticidade dos fios.

09

Coleção Manicores, da Risqué

Composta por oito novas cores, sendo quatro cremosas e quatro de efeitos, a nova linha foi desenvolvida em colaboração com manicures e se destaca pela possibilidade de criar mais de 20 "misturinhas", incentivando a criatividade dos consumidores e das entusiastas de esmaltes.

10

Gel Corporal Melancia, da Depil Bella