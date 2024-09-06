Confira os principais lançamentos de beleza de setembro de 2024

01

Studio Radiance 24hrs Luminous Lift, da Mac

O corretivo hidratante promete corrigir e revelar uma pele mais saudável e hidratada por meio dos 31 ingredientes hidratantes, iluminadores e preenchedores, incluindo Niacinamida, Vitamina C e Ácido Hialurônico. Sua ação também reduz a aparência das olheiras em 18% ao longo do tempo. Formulada com um coquetel de ingredientes poderosos para a pele, essa fórmula, semelhante a um sérum, fornece +90% de hidratação instantânea para uma pele mais preenchida, suave e radiante. Cada um dos 44 tons apresenta uma mistura radiante infundida com partículas peroladas, prateadas e douradas, criadas especialmente para complementar os subtons, combinadas aos pigmentos de tons naturais para elevar o corretivo.

02

Acqua di Giò Profondo, de Giorgio Armani

É um perfume masculino aquático aromático. Uma fragrância para explorar novas profundidades e desbravar o desconhecido. A fragrância apresenta uma intensidade máxima e longa duração, fundindo notas marinhas, cítricas e picantes na primeira camada, notas aromáticas no coração (infundida com a fragrância intensa de Flor de Saint Jean ou Flor Eterna, também conhecida como “sol dourado”, uma flor nativa do Mediterrâneo), e notas ambaradas e sensuais no fundo, destacando-se com esteva absoluta e patchouli Guatemala, que engloba notas terrosas e musgosas e uma faceta única de chocolate. O perfume é uma interpretação intensa e marinha de Acqua di Giò.

03

Sabonetes Pele Sensível, da Dove

Desenvolvido especialmente para pessoas com peles sensíveis, o produto possui uma fórmula hipoalergênica e livre de ingredientes agressivos em sua composição, respeitando as necessidades específicas desse tipo de pele e proporcionando uma limpeza suave, eficaz e segura. Além de contar com a tecnologia de limpeza Syndet, que ajuda a preservar a barreira de proteção natural da pele. A inovação garante uma pele mais macia, bem cuidada, saudável e protegida do ressecamento, minimizando os riscos de irritações, e é adequada para uso tanto no corpo, quanto no rosto. A novidade está disponível nas versões em barra e líquido.

04

Lip Oil, da Care Natural Beauty

É um óleo hidratante para lábios com inovadora textura em gel confortável e que não fica pegajosa. A fórmula exclusiva oferece hidratação, nutrição e revitalização para a região da boca, com durabilidade de até 12 horas, ao mesmo tempo, em que oferece acabamento ultra brilhante e um leve toque de cor. São três novas cores: Shiny Rosé (rosa mais queimado), Mauve (rosa violeta) e Caramel Glow (marrom caramelo) que proporcionam lábios luminosos e com tons naturais, graças ao aplicador robusto e generoso, que permite alta cobertura. A fórmula possui ativos de skincare, como ácido hialurônico, ácidos graxos, ômega-9 e ingredientes biotecnológicos do bioma brasileiro, como os blends de óleos de avelã, coco e jojoba, além de uma tecnologia exclusiva que resulta no efeito ‘jelly’ do produto - que fornece uma barreira protetora impedindo a perda de nutrição labial.

05

Pó Solto Niina Secrets Perfect Match, da Eudora

O produto é o segredo para um acabamento aveludado e natural que dura o dia todo. Sua fórmula disfarça linhas de expressão, controla o brilho, sela e fixa a maquiagem sem pesar ou marcar, deixando a pele respirar e permite construir camadas: quanto mais aplicação maior a cobertura. A novidade conta com a exclusiva Tecnologia Secrets 3.0 que possui uma combinação de diferentes elementos que auxiliam na melhora da aparência da pele, disfarçando poros e linhas de expressão.

06

Espuma de Banho Corporal, da Giovanna Baby

A marca lança a linha "Secrets", que foi desenvolvida para oferecer um glow up especial, desde o momento do banho, até os instantes de autocuidado que seguem, transformando o dia em um ritual contínuo de prazer e relaxamento. O mousse de banho foi especialmente desenvolvido para oferecer uma experiência sensorial única na hora do banho. Com espuma de textura extremamente cremosa, limpa e hidrata a pele com suavidade, além de perfumar e manter uma agradável sensação de pele hidratada por mais tempo.

07

Coleção de Esmaltes Doritos, da Risqué

As marcas se unem para lançar uma coleção exclusiva de esmaltes inspirados no snack. A novidade chega com oito cores exclusivas: Ousadia na ponta dos dedos (glitter colorido), Último Doritos do pacote (laranja cremoso intenso), Até a última tortilha (azul royal cremoso), Roxo de fome (roxo cremoso); Sou topping (rosa metálico), Mucho Nacho (vermelho metálico), Nada Óbvio (cinza metálico) e Triangulum (branco metálico). Todos os esmaltes Risqué são cruelty-free e com fórmula hipoalergênica.

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Gel de Limpeza Antidescamação Kelual DS, da Ducray

A marca anuncia a expansão da linha, trazendo opções para o rosto e corpo, combatendo os sintomas da dermatite seborreica, mais conhecida como caspa. O gel de limpeza conta com um complexo antifúngico exclusivo, proporcionando eficácia comprovada desde o primeiro uso. O produto combate coceira, vermelhidão, descamação e reequilibra o microbioma da pele. Além disso, ele é enriquecido com Ciclopirox Olamina e Piroctona Olamina, ingredientes que atuam sinergicamente para reduzir a proliferação dos fungos Malassezia, responsáveis pela dermatite seborreica e pitiríase versicolor, a chamada micose de praia.

09

Perfume Hugo Boss Bottled Triumph Elixir

É um perfume masculino amadeirado criado pelo mestre perfumista Annick Menardo em estreita colaboração com Suzy Le Helley. Ele captura o espírito de triunfo com fragrância energizante e altamente concentrada com notas frescas e revigorantes. Um perfume verde e ambarado, que abre com notas de topo de folha de violeta, seguidas por um coração amadeirado de essência de Vetiver. Na base, a essência de patchouli deixa uma marca terrosa na fragrância.

10

Pó Volumado, da Charming

O lançamento confere textura e volume extra ao cabelo, sem deixá-lo pesado ou oleoso. Formulado com micropartículas que aderem aos fios, criando espaço entre eles, o produto é um estilizador de fixação extraforte e efeito matte, que pode ser usado tanto para dar mais volume aos cabelos longos como para criar um efeito messy nas versões mais curtas, de forma prática e rápida. Versátil, ele também pode ser usado para remodelar os fios e criar mais estrutura ao cabelo, o que o torna o aliado perfeito para a criação de penteados mais estruturados ou ousados.

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Duraline, da Inglot

A marca de cosméticos polonesa que se destaca pelo uso de ingredientes que respeitam a pele e pela constante inovação em texturas e fórmulas sustentáveis nas categorias de rosto, olhos e lábios chega ao Brasil. Para os olhos, o destaque é o Duraline, um produto multifuncional que pode ser misturado com maquiagens, tornando-as à prova d'água, transformando sombras em delineador ou restaurando a consistência de produtos ressecados. A novidade é vendida com exclusividade Amobeleza.

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Máscara Capilar Reconstrutora Total Care, da Alergoshop

O produto possui formulação composta por agentes condicionantes suaves compatíveis com o pH capilar. Não pesa nos fios, promove brilho leveza e suavidade. É um ativo emoliente que auxilia na proteção dos cabelos nas agressões químicas provocadas principalmente pela ação da descoloração. Evita o ressecamento, a quebra e o "emborrachamento" dos fios logo após procedi­mentos químicos ácidos ou alcalinos. Ao ser adicionado em cremes, proporciona recuperação dos cabelos danificados e quimicamente tratados. Traz brilho, boa penteabilidade e leveza aos cabelos.

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Reconstructive Oil Uso Obrigatório, da Truss

A renovação da linha - que traz nova fragrância, com notas frutais leves, uma experiência olfativa sofisticada e premium em parceria com a Givaudan - conta com um lançamento, o Reconstructive Oil, reparador de pontas que devolve a maleabilidade e maciez dos fios, que pode ser usado antes e após ferramentas de calor, garantindo proteção térmica de até 230º, além de poder ser aplicado como tratamento noturno para fazer umectação. Com textura leve e de rápida absorção, a fórmula penetra reconstruindo a estrutura interna da fibra, formando um filme protetor anti-frizz, e é compatível com todos os tipos de cabelos.

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Batom Soft Matte Choco Fun, da Fenzza

O lançamento tem textura matte suave, que entrega uma cobertura na medida certa e de longa duração. Formulado com óleo de rícino, ele ainda auxilia na hidratação dos lábios. As quatro tonalidades foram escolhidas a dedo, e servem como coringas em qualquer ocasião. São quatro tonalidades: o Chococino, um nude amarronzado neutro; o Creme de Avelã, num tom de marrom levemente avermelhado; o Bombom de Morango, um nude rosado frio; e o Floresta Negra, a escolha mais vibrante da linha, em tom de vermelho cereja.

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Hidratante Corporal de Mel e Própolis, do Instituto Internacional Sem Fronteiras